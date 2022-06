REGGIO CALABRIA Torna "Un'estate al mare...con un libro": iniziativa di "Incontriamoci Sempre"

Libri - Dalla splendida stazione FS di Rc S.Caterina si raggiungono, in tempi brevi, le più belle località marine della nostra splendida Calabria, dalla costa ionica alla tirrenica, da Bova a Tropea, passando per la Costa degli Dei e la Costa Viola.

Viaggiare con i treni regionali conviene, oltre che in termini di risparmio economico, anche in sicurezza stradale, soprattutto per i giovani, permettendo anche ai bellissimi centri marini di non venire soffocati dal traffico di mezzi privati. L'invito dell'Associazione Incontriamoci Sempre è quello di rifornirsi di un buon libro da leggere sotto l'ombrellone e nel tragitto a bordo del treno, grazie alla splendida libreria gratuita "LIBRI IN LIBERTÀ ", che quest'anno compie i sei anni dalla sua attivazione.



"La scorsa estate abbiamo registrato un movimento di circa duemila libri tra entrata ed uscita" dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre "una bella soddisfazione per la nostra Associazione e per RFI, con i quali condividiamo la speranza nella crescita culturale del paese"