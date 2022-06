Istituto Comprensivo “F. della Scala” di Cinquefrondi festeggia a suon di musica

IC CinquefrondiConcorso musicale “PRIMAVERA IN MUSICA”

Giornata di festa a suon di musica per l’istituto Comprensivo Anoia Giffone“F. della Scala” di Cinquefrondi,guidato dalla Dirigente Pasqualina Zaccheria e dalla super visione del vicepreside Arcangelo Luciano, attenti alla formazione dei propri alunni, che ha visto gli studenti dei vari plessi partecipare al IIConcorso Nazionale di Musica per le scuole e le associazioni "Primavera in Musica 2022".

L’indirizzo musicale presente all’interno dell’Istituto ha come fine principale lo sviluppo della musicalità e dell’identità musicale di ogni singolo alunno,consentendo di partecipare in modo attivo e consapevole alla vita musicale, ma anche di educare alla percezione educativa, che è il fondamento che su cui si costruisce ogni esperienza musicale, sia di tipo cognitivo che operativo.

La giornata finale ha visto la premiazione e l'esibizione dei vincitori, che hanno potuto confrontarsi con i coetanei in un clima di positiva competizione e con spirito di condivisione di un’entusiasmante esperienza collettiva. Per l’istituto sono stati premiati gli alunni:

Nicolò SPANÒ, seguito dal prof.re Ubaldo Ascrizzi, primo classificato,Secondaria di primo gradodi Giffone,2°A con un assolo il brano “Scherzo”;

Alice Barbara Ciardullo, seguita dalla prof.ssa Giusy Alessi, seconda classificata, Secondaria di primo grado, di Cinquefrondi 3B, eseguendoun brano al pianoforte di Bach “Minuetto in sol Minore”;

Giovanni Pio Zangari, seguito dal prof. Daniele Caratozzolo,scuola secondaria di primo grado Cinquefrondi, secondaria di primo grado 3C,terzo classificato, eseguendo un brano con la tromba “La ci darem la mano”;

Sofia Cirillo,seguita dalla prof.ssa Tatiana Belekanic, scuola Secondaria di primo grado 3C,seconda classificata, eseguendo al pianoforte i brani di Bacht “Dussek e Grecianinov”

Si conferma ancora un una volta quanto la cultura musicale trovi terreno fertile nelle giovani generazioni che, anche nel nostro paese, danno prova di autentico interesse e impegno gratuito.

Fortunata Adornato