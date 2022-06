CATANIA Etna comics 2022, day 4

1 1 gemboyIl quarto giorno comincia alla grande con gli incontri con Simone “Sio” Albrigi e i suoi fumetti nonsense, poi tocca alla “regina italiana del fantasy”, la scrittrice Licia Troisi, conosciuta per le sue “Cronache del mondo emerso”, oltre al workshop di scrittura elfica “Scrivete Mellon ed entrate”. Incontri anche con gli Youtubers Marco Merrino e Dario Moccia, che si è lasciato andare al firma copie del suo libro. Nell’area Taboocom, il critico Vittorio Sgarbi ha esposto le sue opinioni riguardo la presenza dell’eros nel fumetto e nell’arte in genere.

In area movie, i doppiatori Fabrizio Mazzotta (Eros di Pollon, Krusty dei Simpsons e tantissimi altri personaggi), Renato Novara (Ted Mosby di How I met your mother, Tanjiro Kamado di Demon Slayer) e Rosario Amato hanno dato lezioni sul dar voce ai personaggi sullo schermo. È stata anche la giornata del minicontest Kids, dedicato ai bambini, che ha visto trionfare la piccolissima Vittoria Signorelli con la sua Mikasa Ackerman da Attack on titan. Sul palco, il talk di Dario Moccia, I soldi spicci e la musica irriverente dei Gem boy, che hanno proposto vecchi successi e nuove parodie. Gli UZ awards chiudono la giornata.

Minicontest Kids

1-Vittoria Sginorelli (Mikasa Ackers da Attack on titan)

Vincenzo Laurendi