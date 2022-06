CATANIA Etna comics 2022, day 3

1 1 ec kasia smutniakAnche il terzo giorno va in archivio con tantissime attività e incontri. Oltre a videogames, giochi da tavolo e tanto altro, c’è l’incontro col Sensei Giuseppe Simone Scolaro che ha parlato degli Shinobi. Inoltre, quello con Gioacchino Cappelli che ha disquisito sugli Hikikomori, i giovani che si chiudono in isolamento per la troppa pressione del mondo esterno, problema sollevato già nell’anime Rozen Maiden.

Incontro per gli appassionati di doppiaggio con Fabrizio Mazzotta (Eros di Pollon, Krusty il clown e tanti altri) e Renato Novara (Ted Mosby di How I met your mother, Rufy di Obne piece, Tanjiro Kamado di Demon Slayer), che hanno dato esempi pratici della loro professione, invitando anche gente del pubblico a cimentarsi nel doppiaggio. Ancora Epicos a curare il Multiverse Cosplay Contest, il concorso che ha visto tantissimi supereroi sul palco, e sono stati Francesca con Vedova nera e Alessio e Rossana con Loki e Silvye a vincere. Sul palco, i greatest hits Disney dei fratelli Aiello, lo stand up di Federica Cacciola e Alessandro ”Don Alemanno” Mereu dal titolo “Anima de li mortacci sua”. Starry Sky Kj e Chiara Franchina hanno fatto scatenare il pubblico con le loro hits del pop dell’Estremo Oriente, scaldandolo per i Parimpampùm e le loro covers di sigle dei cartoni animati. Anche il cinema ha il suo spazio con la bellissima attrice polacca, ormai italiana, Kasia Smutniak, che ha partecipato con Andrea Muzii e i musicisti Mario Biondi e Murubutu al “Premio Angelo d’Arrigo”, che ha chiuso la giornata.

Multiverse Cosplay Contest

Miglior supereroe: Francesca (Vedova nera degli Avengers)

Miglior Villain: Alessio e Rossana (Loki e Silvye da Loki)

Click to enlarge image 1 1 ec kasia smutniak.JPG

Click to enlarge image DSC_0001 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0002 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0003 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0004 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0005 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0006 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0007 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0008 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0009 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0010 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0070 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0071 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0072 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0073 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0074 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0075 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0076 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0077 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0078 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0079 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0080 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0081 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0082 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0083 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0084 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0085 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0086 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0088 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0089 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0090 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0091 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0092 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0093 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0094 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0095 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0096 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0097 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0098 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0101 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0102 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0105 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0106 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0107 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0109 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0110 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0111 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0112 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0113 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0114 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0115 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0116 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0117 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0118 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0119 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0120 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0121 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0122 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0123 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0125 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0126 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0127 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0128 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0129 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0130 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0131 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0973 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0974 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0975 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0976 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0977 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0978 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0979 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0980 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0981 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0982 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0983 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0984 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0985 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0986 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0987 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0988 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0989 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0990 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0991 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0992 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0993 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0994 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0995 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0996 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0997 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0998 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_0999 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1000 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1001 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1002 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1003 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1004 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1005 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1006 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1007 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1008 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1009 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1010 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1011 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1012 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1013 Copia Copia.JPG

Click to enlarge image DSC_1014 Copia Copia.JPG





http://www.costaviolanews.it/index.php/cultura-e-spettacoli/27660-catania-etna-comics-2022-day-3#sigProGalleriadad6637d19 View the embedded image gallery online at:

Vincenzo Laurendi