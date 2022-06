CATANIA Etna comics 2022, day 2

1 1 matt dillonIl secondo giorno dell’Etna comics è nel segno dell’attore statunitense Matt Dillon (“Tutti pazzi per Mary”, “Wayward pines”, “I ragazzi della 56°strada”, “La casa di Jack”), che ha intrattenuto gli astanti con vari racconti ed aneddoti riguardanti la sua carriera, cimentandosi anche in frasi in un buonissimo italiano. Oltre alle attività permanenti, gli incontri con autori di spessore internazionale come Alex Maleeev, Toshio Maeda, Esad Ribic e David Mack, gli Youtubers Marco Merrino e i “Gentlemen” capeggiati da Maurizio Merluzzo.

Inoltre, danze K-pop, bodypainting, e tanto altro. Nell’area movie, cortometraggi e trailers si danno battaglia per essere premiati al 68° Taormina film Fest. Sul palco, il Contest cosplay del CIC (Cosplay Italian Cup), curato sempre da Epicos, presentato da Luca Panzieri e Manuela Costa, viene vinto da Edoardo Mauro col suo Vash the stampede, secondo l’insindacabile giudizio della giura composta da Andrasta, Luce Cosplay, Crybaby Cosplay, Kyla Ren e Andrea Franchini. Dopo l’incredibile successo di pubblico raccolto dai 4 Gentlemen, si conclude la giornata con i Murdah SRVC e la loro musica elettronica.

Cosplay Contest CIC

1-Edorardo Mauro (Vash the stampede da Trigun)

Vincenzo Laurendi