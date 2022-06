CATANIA Etna comics 2022, day 1

1 1 ec10 il dg antonio mannino inaugura la manifestazioneIl direttore generale Antonio Mannino, accompagnato da Gabriele Dall’Otto, realizzatore del poster della manifestazione, Fumettibrutti (autrice del manifesto variant), il vicedirettore Gianluca Impegnoso e il responsabile dell’area mostre e del catalogo Marco Grasso, ha dato il via alla decima edizione dell’Etna comics. Tantissime le attività, tra giochi da tavolo, videogiochi, tiro con l’arco, le spade laser dei Midichlorians, le lezioni di arti marziali, i Ghostbusters Sicilia, il Progetto Eden, gli incontri con Don Alemanno e il “bonelliano” Angelo Stano, per citarne alcuni.

La novità è l’area “Taboocom”, che però è adatta soprattutto agli adulti, coi suoi spettacoli basati sui tarocchi di Guido Crepax. L’Area Asian Wave ha regalato il primo minicontest a tema Sol Levante, curato da Epicos e presentato da Luca Panzieri ed Elisa "Crybaby" Carosi, che ha visto vincere Melissa Ferrara e Pierluigi Gennaro nei panni di Rimen e Yasuo da League of legends, premiati dalla giuria composta dai cosplayers Moira Bisanti, Luce Cosplay, Andrasta, Kyla Ren e Andrea Franchini. Sul palco, il doppiatore Gianluca Iacono, voce di Marshall Eriksen di How I met your mother e soprattutto del principe dei Sayan Vegeta, col suo monologo “Vegeta è morto e l’ho ucciso io”, e la Back to the future Italian Brass Band che ha suonato diverse sigle, colonne sonore di film e tanto altro in versione orchestrale. Tutto ciò solo nel primo giorno, e il meglio deve ancora arrivare.

Minicontest “anime, manga, videogames e tradizione dal Paese del Sol Levante”

1-Melissa Ferrara e Pierluigi Gennaro (Rimen e Yasuo da League of legends)

Vincenzo Laurendi