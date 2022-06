VILLA SAN GIOVANNI Il Nostro Repaci porta in scena Pirandello e tanta musica

loc-pirandelloGli studenti dell’IIS Nostro Repaci si riprendono gli spazi che la pandemia ci ha costretti a lasciare vuoti per due anni,assolvendo la missiondell’Istituto di polo culturale sul territoriovillese. L’appuntamento è per martedì 31 maggio 2022 presso il Parco verde di Campo Calabro alle ore 20.30 per la prima dello spettacolo”…sulle tracce di Pirandello” realizzato dagli studenti dell’Istituto, guidati dai docenti esperti prof.ssa Delfino Leonarda e M°CalcaramoAlessandro insieme ai docenti Tutorproff. Galletta Giuseppina e RifattoDomenico, grazie ai finanziamenti del progetto PON FSE “Star bene a scuola“Apprendimento e socialità, Moduli “Teatrando insieme” e “Calabria e Musica”.

Il Dirigente scolastico prof.ssa Maristella Spezzano ha seguito ogni singola fase del progetto e ha supportato i docenti con i suoi preziosi consigli.Si tratta di un lavoro multidisciplinare che si dirama tra recitazione,danza e musica.“Èuna prima assoluta”- afferma con soddisfazione la prof.ssa Delfino Leonarda, che ha elaborato personalmente l’adattamento teatrale di due celebri novelle di Luigi Pirandello: "Il treno ha fischiato" e"La giara". “Ho affidato la cucitura narrativa- prosegue- ad un Pirandello appassionato e alla ricerca della verità, che tiene insieme i "fili" dei suoi pupi- personaggi”. “È stato formativo immedesimarmi nelle gioie e nei dolori dei personaggi, tentando di captare le loro più intime sensazioni. Le reali motivazioni che si celano dietro le loro azioni, apparentemente comiche, sono la più inestimabile fonte di apprendimento del teatro pirandelliano” afferma Ilaria, una delle studentesse partecipanti al modulo “Teatrando”. “Ringrazio la mia scuola – dice ancora Giulia- per avermi consentito di esprimere le mie inclinazioni e la mia passione per la recitazione in compagnia di un gruppo affiatato, in un ambiente quasi familiare. Il teatro non è solo svago, ma anche un modo alternativo di apprendere”.

Nella messa in scena de "La giara", si esibiranno anche gli studenti che hanno frequentato il modulo "Calabria e musica" diretti dal M°Calcaramo Alessandro, a cui sono stati affidati intermezzi con brani attinti dal repertorio della musica tradizionale calabrese e siciliana. Il reportage fotografico èa cura degli studenti che hanno partecipato al modulo “Fotografando” tenuto dall’esperto Calabrò Fabio con il Tutor Lo Presti Eugenio.

Vi aspettiamo numerosi – è l’invito che rivolgono i ragazzi alla cittadinanza- per vivere, insieme a voi, una serata all'insegna del divertimento, della vitalità e della riflessione.

locandina-pirandello

Elena Scopelliti