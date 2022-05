GIOIA TAURO Presentazione del libro per bambini “Le avventure di Balù” di Anna Maria Deodato e Gaetano Catalani

GIOIA TAURO - LIBRO CRINella serata di sabato 21 maggio a Gioia Tauronella Biblioteca comunale “Le Cisterne” si è svolta la presentazione del libro per l’infanzia “Le avventure di Balù” scritto daAnna Maria Deodato e Gaetano Catalani.

L’evento, che è stato organizzato dall’Assessore alla Cultura del comune di Gioia Tauro dott.ssa Carmen Moliterno nell’ambito nell’ampio programma Maggio dei libri,si è pregiato della presenza di un folto e attento pubblico di adulti e bambini. Oltre all’intervento degli autori,l’incontro si è avvalso dell’apporto prezioso di autorevoli relatori che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Dopo i saluti del Sindaco Cap. Aldo Alessio e della vicesindaco e Assessore alla Cultura dott.ssa Carmen Moliterno, sono intervenuti la dott.ssa Maria Giovanna Ursida, presidente della Croce Rossa di Gioia Tauro, che ha condotto egregiamente la serata; la dott.ssa Maria Rosaria Russo, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Paolo VI Campanella di Gioia Tauro; la dott.ssa Paola Raso, psicologa e psicoterapeuta; l’avv. Ferdinando Iacopino, presidente del Lions Club Gioia Tauro-Piana; l’avv. Domenico Infantino, vicepresidente del Rotary Gioia Tauro. Nel corso dell’evento, per la gioia dei piccoli, è stato proiettato il video cartone sulle avventure di Balù. Il racconto, chesta riscuotendo un grande successo a livello nazionale edè stato adottato da numerose scuole per il suo alto valore formativo, mette in risalto i valori che sono alla base della vita ed esalta i buoni sentimenti; con il linguaggio semplice della fiaba sollecita riflessioni saneaffrontando temi universali e rivelando quella giostra di emozioni che appartiene, al di là del tempo, all'umana esistenza.