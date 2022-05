“I Giganti” nel nuovo videoclip della band palmese Ragainerba. La giusta unione tra scuola e folclore

scuola-de-zerbi-palmi-progetto-ragainerbaPALMI (RC) - Sono in corso a Palmi le riprese de “I giganti” il nuovo videoclip della band calabrese Ragainerba.

In questo nuovo progetto si è data continuità con i lavori passati (Mbuttaturi 2019, Ndi scialamu 2020) puntando alla valorizzazione del territorio attraverso un connubio tra musica, parole e immagini.

I giganti calabresi, un racconto, adattato ai giorni nostri, tra un guerriero di colore, Grifone e una donna di nome Mata un vero e proprio inno all’amore e all’uguaglianza tra le bellezze, i personaggi e i colori della Calabria.

Questa volta i protagonisti sono gli alunni della 3B della scuola elementare “De Zerbi” di Palmi, che, calandosi nel personaggio con la loro continua voglia di conoscere e riscoprire le proprie radici hanno evidenziando l’importanza di diffondere il folclore sia alle nuove generazioni che all’interno delle aule.

A sostegno dell’iniziativa ci sono diverse realtà imprenditoriali come: il Grand Hotel Stella Maris, il Centro Commerciale Le Palme e il Caseificio Granatore, oltre che la collaborazione dei Comitati, delle Associazioni, delle maestre e dei tamburinari del maestro Maceri.

In attesa dell’uscita del videoclip prevista per la fine di giugno si invitano tutti a seguire i canali social per avere in anteprima un assaggio del lavoro che sarà.

https://www.youtube.com/ragainerba

Sigfrido Parrello