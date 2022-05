CATANIA Il 1° giugno inizia il decimo Etna comics

1 1 ec10Dopo due anni di stop causati dalla pandemia da COVID-19, la rassegna fumettistica più importante della Trinacria ritorna in grande stile per l’edizione della stella. Già il manifesto, firmato da Gabriele Dell’Otto, è indicativo di quanta voglia di normalità pervada la rassegna, con la risurrezione dal fuoco, come l’Araba Fenice, con tanto di scritta ricalcante quella della Porta Garibaldi: “melior de cinere surgo” (dalla cenere, risorgo ancor più bella). Gli ospiti saranno tantissimi, e spiccano gli attori Matt Dillon (Tutti pazzi per Mary) e Kasia Smutniak (Ultimo - L’infiltrato).

Inoltre, è prevista la presenza del critico d’arte Vittorio Sgarbi, la scrittrice fantasy Licia Troisi, grandissimi disegnatori come Angelo Stano, Esad Rebic, Rob di Salvo, Lelio Bonaccorso, Sio, David Mack e tantissimi altri. Per quanto riguarda la sezione youtube, ci saranno Dario Moccia e Gianluca Iacono, doppiatore di Vegeta (Dragon ball) e Marshall Eriksen (How I met your mother) tra i più conosciuti. Tra i cosplayer, Andrea Franchini, Luce Cosplay, Andrasta, Crybaby Elisa e Kyla Ren. Anche la musica ha i suoi grandi ospiti, come i Parimpampum e i Gem boy. Inoltre, Tantissime altre attività, per far divertire grandi e piccini, dal primo giugno al 5 in una rassegna, come sempre, all’insegna dello svago e della cultura pop.

Vincenzo Laurendi