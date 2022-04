Al via la rassegna culturale “Taurianova legge”

Dopo due anni di fermo per la pandemia, ritorna la manifestazione“Taurianova Legge”, ideata nel 2017 e fortemente voluta dal compianto assessore alla Cultura Luigi Mamone in concerto con la Consulta delle Associazioni. Quest’anno si giunge alla quarta edizione ed è stata arricchita con la regia dell’assessore alla Cultura, Maria Fedele, e della Giunta guidata dal sindaco Biasi.

Il 30 aprile il taglio del nastro della rassegna culturale che proseguirà fino al 19 giugno 2022, con oltre 60 eventi che tratteranno temi sociali come la pandemia e la lotta alla criminalità organizzata, nel quale si aprirà un confronto sul ruolo della donna all’interno della ‘ndrangheta. Il pubblico sarà coinvolto dai versi degli scrittori che tratteranno la soglia della sofferenza e l’importanza del silenzio. Non solo autori locali ma provenienti da varie aree della Calabria. Dal vibonese saranno presenti le scrittrici Giusy Staropoli Calafati e Angela Varì. La Staropoli Calafati presenterà il suo romanzo “Terra Santissima”, che è stato candidato al Premio Strega. La Varì è alla sua prima opera, “Spezzata in versi”, raccolta di poesie che emanano una forte sensualità, un’accorata e voluta maniera di porsi davanti all’amore come offerta implacabile, come flusso di un destino che deve compiersi con determinazione fino al sacrificio.