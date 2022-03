L’urgenza della storia e della committenza locale nelle scuole. Ieri verso il domani

Saverio VerduciLo storico Verduci lancia l’allarme sulla necessità di inserire nei piani di studio della scuola anche la storia locale.

La storia è una disciplina che si occupa di ricostruire le tappe fondamentali dell’identità di un popolo. Molti intellettuali come Croce e Gentile, anche se su posizioni differenti, hanno chiaramente detto che non esiste una coscienza civile senza la storia.

Negli ultimi anni però l’interesse da parte dei giovani verso questa disciplina si è fortemente ridimensionato da un lato perché condizionati dai mass-media, dall’informatica e dai sempre crescenti social-network e dall’altro a causa di uno stimolo assolutamente insufficiente offerto dalla società verso questa disciplina, verso la necessità di conoscere le proprie radici, le proprie origini, la propria carta identitaria.

Da tutto ciò nasce l’esigenza concreta e reale, di attuare – secondo quanto affermato dallo storico Verduci - un processo di recupero e di valorizzazione della nostra storia quale elemento discriminante della conoscenza della nostra identità civile, sociale e culturale.

La storia si configura quindi tra quelle discipline a carattere scientifico come la sociologia, la geografia, l’archeologia e l’antropologia assolutamente necessarie a ciascun individuo per meglio conoscere se stessi.Anche la storia locale nel contesto generale dello studio e della conoscenza storica ricopre un ruolo importante!

Indubbiamente molto importanti furono i grandi fenomeni storici che hanno segnato l’evoluzione della nostra civiltà: La Rivoluzione francese, La Rivoluzione industriale, I comuni, La Destra storica, L’età Giolittiana, ma altrettanto importante è la nostra storia locale non meno ricca di grandi avvenimenti che hanno indissolubilmente segnato l’evoluzione sociale dei nostri luoghi: La polis di Rhegion, Anassila,La scuola artistica reggina, i reggini Pitagora e Ibico, L’alleanza di Rhegion con Taranto e Atene, la civiltà bizantina, il Monachesimo basiliano che senza dubbio, hanno segnato alcune delle più importanti tappe dell’evoluzione storica della società e che ancora oggi riverberano sotto alcuni aspetti, i loro influssi sull’attuale società caratterizzandone l’essere e il “modo di essere” dei cittadini di ogni comunità.

Sfortunatamente oggi anche a causa delle numerose riforme che hanno interessato il sistema della Pubblica Istruzione, la storia si è trasformata in un insieme di notizie meramente nozionistico; un cumulo di date e di nomi da ripetere meccanicamente perdendo così il suo alto valore umano, sociale e civile, la sua essenza formatrice e conoscitrice del passato.

Come è mai possibile – continua Saverio Verduci – che i nostri studenti non conoscano la storia del luogo che ogni giorno vivono? Come è possibile non conoscere quella microstoria non di minor importanza di cui si forma la storia? Come è possibile trattare importanti tematiche storico-sociali se non partendo dall’analisi della storia territoriale? Come è stato possibile ridurre l’insegnamento della storia a solo 2 misere ore settimanali ignorando totalmente la storia locale? Sonoquesti alcuni interrogativi che si pone e pone lo storico Verduci.

E’ assolutamente necessario quindi – prosegue lo storico lazzarese - lanciare un grido di allarme! La nostra storia è in pericolo; la nostra storia locale è in pericolo!

Continua ancora nel suo appello Saverio Verduci citando un grande intellettuale e scrittore calabrese: Corrado Alvaro che nel suo “Gente in Aspromonte” a proposito della storia della società calabrese ha scritto: “E’ una civiltà che scompare ma su di essa non c’è da piangere; bisogna però trarre il maggior numero di memorie”.

E’ questa la reale e quanto mai obbligatoria urgenza della storia anche per lo storico Verduci: “Salvare dall’oblio i caratteri della nostra identità che altrimenti andranno irrimediabilmente perduti per sempre”.

E chiosa ancora Saverio Verduci: “Solo dalla riscoperta e dalla rivalorizzazione di questi spiragli, ritenuti sfortunatamente marginali, potrà partire il vero riscatto civile, sociale e morale della nostra tanto martoriata terra di Calabria”.

Redazione CostaViolaNews