Sabato 19 marzo a Reggio Calabria presentazione delle Giornate FAI di Primavera 2022

Giornate FAI di PrimaveraLa delegazione FAI di Reggio Calabria terrà la conferenza stampa di presentazione delle Giornate FAI di Primavera 2022 il prossimo 19 marzo alle ore 11 presso la Sala Biblioteca “G. Trisolini” di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria. Si avvicina, infatti, il tradizionale appuntamento di Primavera del Fondo Ambiente Italiano al quale la Delegazione FAI reggina parteciperà con l'apertura straordinaria alle visite di una prestigiosa sede culturale della Città Metropolitana. Nel corso della conferenza stampa sarà presentato l’articolato cartellone di iniziative previste per le giornate del 25, 26 e 27 marzo 2022.

Visite, eventi culturali e spettacoli, momenti di studio e riflessione, occasioni di scoperta nei luoghi della cultura, dell’archeologia e dell’arte più significativi della città metropolitana reggina: tre giorni intensi ed entusiasmanti accompagnati, anche quest’anno, dai volontari del FAI. È questa una edizione alla quale il FAI reggino, guidato dal capodelegazione Rocco Gangemi, tiene particolarmente, per la ritrovata possibilità, dopo la sospensione pandemica, di ritornare in “presenza” offrendo un percorso molto ricco e vario. Con la delegazione reggina del FAI, per queste Giornate di Primavera, saranno protagoniste le associazioni che hanno fornito un prezioso contributo per realizzare una così ricca iniziativa. Tutti i dettagli e il programma saranno, infine, divulgati durante la conferenza stampa del prossimo 19 marzo, alle ore 11 presso la Sala Biblioteca “G. Trisolini” di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria.

Prenderanno parte all’incontro con la stampa: