Olimpiadi di Astronomia: 16 studenti calabresi in finale nazionale

astrReggio Calabria sede della sfida per la categoria Junior1

Ancora un risultato brillante per la Calabria alle selezioni per la finale nazionale delle Olimpiadi di Astronomia. Alla competizione, giunta alla sua XX edizione, parteciperanno infatti ben 16 calabresi, su un totale di 82 studenti provenienti da tutta Italia. Un traguardo significativo se si guarda al dato su scala nazionale che ha visto la partecipazione di 7416 allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Per la sola Calabria, sin dalle prime fasi, hanno aderito 3584 giovani, provenienti da 41 istituti. La fase interregionale è stata superata da 149 ragazzi e, tra questi, l’ultima scrematura dei 16 che rappresenteranno la nostra regione alla gara nazionale. I numeri la dicono lunga sia sulle capacità dei nostri giovani e sull’impegno dei docenti, sia sul ruolo del Planetario Pythagoras che cura, a titolo completamente gratuito, la preparazione degli studenti delle scuole calabresi.

La struttura, che ricade nelle competenze amministrative della Città Metropolitana di Reggio Calabria è una delle 10 sedi interregionali delle Olimpiadi Italiane di Astronomia e per la XX edizione sarà anche sede di svolgimento della finale nazionale per la categoria J1. Dal 3 al 5 maggio prossimo, infatti, ventisette ragazzi, accompagnati dai rispettivi tutor, saranno presenti in riva allo Stretto per le prove che si svolgeranno al Liceo Classico Tommaso Campanella.

L’avere individuato Reggio Calabria quale sede di una finale nazionale è un ulteriore riconoscimento della validità dell’offerta formativa che gli esperti del Planetario erogano su tutto il territorio calabrese. Le Olimpiadi di Astronomia sono bandite dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione ed attuate con la Società Astronomica Italiana (SAIt), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Questa competizione è parte integrante delle attività curriculari, mentre la gestione, a livello nazionale e locale, è affidata a docenti universitari di fisica, di astronomia, oltre che a docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado esperti di didattica disciplinare. In Calabria il Comitato Tecnico Scientifico è diretto dal prof Pierluigi Veltri già ordinario di astrofisica dell’Università della Calabria.

Di seguito i nominativi dei ragazzi ammessi:

Categoria Junior 1

Al Mahasneh Sarah Istituto Comprensivo Statale “R. Piria” - Scilla (RC) Cutrì Antonella I.C. Stat. “Sant'Eufemia - Sinopoli Melicucca” - S. Eufemia d’Aspr. (RC) Fiordaliso Roberta Istituto Comprensivo Statale “Carducci - V. da Feltre” - Reggio Calabria Giordano Domenico Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà - Archi” - Reggio Calabria Morena Antonino Istituto Comprensivo Statale “R. Piria” - Scilla (RC)