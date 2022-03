Il Liceo "E. Fermi" di Bagnara Calabra approda alla finale Nazionale delle Olimpiadi di Astronomia

logo olimpiadiGrande successo per il Liceo "E. Fermi" di Bagnara Calabra alle Olimpiadi di Astronomia giunte quest'anno alla XX edizione. Dopo aver superato una prima impegnativa selezione, che ha visto la partecipazione di ben 7416 studenti in tutta Italia, la studentessa Chiara Fedele ha brillantemente superato anche la difficile fase interregionale svoltasi lo scorso 25 febbraio ed è stata selezionata tra i 30 studenti categoria Junior 2 ammessi alla finale Nazionale, che si svolgerà a Perugia dal 26 al 28 aprile 2022.

Nell'ultima prova i finalisti dovranno cimentarsi in una prima gara teorica, con risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisica moderna, ed in una prova pratica, con l'analisi di dati astronomici. La giuria nazionale proclamerà vincitori delle XX Olimpiadi italiane di Astronomia i cinque studenti che avranno conseguito i punteggi migliori. A loro sarà assegnata la medaglia "Margherita Hack" per l'edizione 2022, mentre agli studenti classificati dal sesto al decimo posto saranno assegnati cinque "diplomi di merito" e, infine, "menzioni speciali" agli studenti che si saranno distinti in modo particolare nello svolgimento delle prove. A conclusione sarà proclamata la Squadra Nazionale che parteciperà alle Olimpiadi internazionali di Astronomia 2022.

Un traguardo prestigioso, dunque, quello raggiunto dall'alunna Chiara Fedele, che rappresenterà con onore il Liceo di Bagnara nella finale di Perugia. Un successo che riempie d'orgoglio la Dirigente scolastica Graziella Ramondino, la Referente Prof.ssa Ilenia Bagnato e premia l'impegno anche dell'intero corpo docente del Liceo.