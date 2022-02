A San Ferdinando, un cantiere di restauro aperto sul monumento in bronzo di Francesco Jerace

monumento particolare

Un cantiere aperto di restauro per conoscere più da vicino il monumento simbolo di San Ferdinando, comune della Piana di Rosarno Tauro che ha la fortuna di ospitare, al centro della piazza cittadina, una imponente scultura in bronzo, realizzata nel 1926 dal celebre scultore calabrese Francesco Jerace, in ricordo del Marchese Vito Nunziante Sottotenente di Vascello edei caduti sanferdinandesi della Prima Guerra Mondiale. Non un semplice intervento di restauro ma un vero e proprio programma di valorizzazione e fruizione del monumento di Jerace, che vedrà al termine dei lavori l’installazione di un pannello qr code incentrato sull’opera del grande artista calabrese, nato a Polistena il 26 luglio del 1853.