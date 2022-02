Ventura: il cinquantenario dei Bronzi stimolo di dibattito sul ruolo dell'arte oggi

Nelson Carrilho in Calabria«Il cinquantenario dei Bronzi di Riace è un momento di sintesi di idee di grande attualità, uno spunto per numerose riflessioni ed iniziative. Su questa onda lunga è ovviamente interessante la riapertura del dibattito sulla proposta del 2017 elaborata dal compianto Nick Spatari, così come il progetto di grande attualità condotto da Chiara Scolastica Mosciatti e da Nelson Carrilho nel reggino».

Così in una nota lo studioso Francesco Ventura, membro dell’associazione “Famiglia Ventura”, partner del progetto d'arte pubblica “I Viaggiatori – Nelson Carrilho in Calabria”, grazie al quale dal 2020 sono state già finalizzate due installazioni di sculture in bronzo. La prima opera d'arte in Italia del maestro Carrilho è stata "L'arciere", inaugurata a Camini nell'ottobre del 2020. La seconda scultura "The Other Face” è un monumento ispirato alla vicenda di Soumaila Sacko, eretto a San Ferdinando lo scorso gennaio nel giorno della memoria.

«Sia il progetto di Spatari nel 2017 sia quello della Mosciatti nel 2020 hanno evidenziato una inadeguatezza di visione culturale in seno al Comune ed alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, rischiando di trascinare ed affossare con sé tutta la provincia, la quale invece dimostra inaspettate ed inattese forze ed energie – continua Ventura – Col monumento a Soumail Sacko il sindaco Andrea Tripodi a San Ferdinando ha avuto il coraggio e la coerenza di impegnarsi in una causa ritenuta giusta nella visione civica della sua amministrazione, prendendo una posizione forse oggi impopolare per l’opinione pubblica locale, ma significativa nel lungo periodo. Tripodi si è assunto la responsabilità di tenere vivo il senso di un principio e di aggiungere un tassello alla storia casettota ed europea. E ciò è degno di ammirazione. Pari è stato l’impegno del sindaco Pino Alfarano di Camini, il cui Comune è subentrato come partner capofila del progetto della Mosciatti dopo la debacle di Riace, facendo dell’accoglienza e del pluriculturalismo valori concreti nel quotidiano. Quante grandi città hanno oggi solo da imparare dalla piccola Camini? Molte e l’arte è il canale col quale tale lezione è veicolabile. Spatari e Carrilho, così come tanti altri, a gran voce invocano l’apertura di un dibattito tra cittadini ed istituzioni sul ruolo dell’arte e della cultura nella nostra vita di ogni giorno. Il dialogo è crescita, è democrazia, è la nostra natura magnogreca. Forse questo potrebbe essere uno dei regali più inaspettati di questo cinquantenario».