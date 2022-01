VILLA SAN GIOVANNI L’offerta formativa del Nostro - Repaci si arricchisce con la sperimentazione del Liceo Linguistico quadriennale, unico per la provincia di Reggio Calabria

ds 2016L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con Decreto prot. n. 1753 del 21/01/2022ha ammesso il Liceo Linguistico”L. Nostro” alla sperimentazione a partire dall’a.s. 2022/2023 (art. 3, comma 1 del D.M. n. 344 del 3/12/2021).L’offerta formativa dei Licei attivi presso l’Istituto Nostro – Repaci - Classico - Scienze Umane - Scienze Umane opzione Economico-Sociale – Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate – Scientifico indirizzo Sportivo- si arricchisce dunque con il Liceo Linguistico quadriennalesperimentale,unico per la provincia di Reggio Calabria,una nuova opportunità formativa rivolta a studenti motivati e consapevolidell’intera provincia, che in questi giorni si apprestano a scegliere la scuola secondaria di secondo grado, scelta sicuramente difficile per ciascuno studente che voglia soddisfare le proprie attitudini e inclinazioni e nello stesso tempoassicurarsi un adeguato sbocco per il futuro universitario o lavorativo.

Il nuovo percorso quadriennale sperimentale garantisce l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi del Liceo Linguistico, compreso l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, e assicura alle studentesse e agli studenti il raggiungimento di tutti gli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno. Il progetto prevede il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia scolastica, alla didattica laboratoriale,all’adozione di metodologie innovative, alla didattica digitale e all’utilizzo di tutte le risorse strumentali e professionali disponibili nell’organico dell’autonomia.Il percorso di studi è stato rinnovato insieme a un nuovo modo di pensare al tempo scuola, in cui la didattica in classe verrà implementata anche attraverso la realizzazione di diversi progetti, spesso di natura interdisciplinare e realizzati al di fuori dell'Istituto in collaborazione con altri Enti/Scuole accreditati.

L’offerta formativa del Nostro – Repaci è molto ricca e variegata: i ragazzi potranno scegliere il corso di studi che prediligono tra il Liceo Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze applicate, Sportivo, Scienze umane, Economico sociale, e l’Istituto Tecnico Economico - Amministrazione, Finanza e Marketing. Ubicate in zona centrale e facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici, le sedi del Liceo”Nostro” di via Garibaldi - Liceo Classsico-, di via Zanotti Bianco –Linguistico, Scienze Umane e Economico Sociale- ,di via De Gasperi- Scientifico,Scienze Applicate e Sportivo - e la sede dell’ITE “Repaci” di via Mons. Bergamo, sono attrezzate di Lim e monitor interattivinelle Aule didattiche, di Laboratori e Sala proiezioni e conferenze. L’Istituto villese offre molte opportunità: è centro di preparazione Esami Cambridge English, è accreditato come sede di esami AICA per il rilascio della certificazione ECDL, partecipa a progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR, aderisce a Reti di scuole e collabora con Enti esterni. Polo culturale sul territorio dell’hinterland villese e snodo formativo territoriale del Piano Nazionale Scuola Digitale, il Nostro – Repaci è una scuola d’eccellenza, dà una solida,ampia e articolataformazione culturale, professionale e umana, utile ad acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze adeguate a leggere e interpretare la realtà con atteggiamento critico, razionale, ma anche creativo e progettuale.

La scuola villese è un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica e tecnologica, aperta al dibattito sulle grandi questioni civili ed etiche; pone tra i principali traguardi formativi l’educazione alla tolleranza, alla cittadinanza europea e all’inclusione sociale.

Numerosi sono i progetti inseriti nel PTOF per il prossimo anno scolastico 2022/2023: corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e informatiche, potenziamento disciplinare di Biomedicina, Progettazione digitale, Grafica pubblicitaria e Marketing aziendale, sportello d’ascolto, sportello metodologico-didattico pomeridiano, visite guidate sul territorio, viaggi studio e viaggi d’istruzione, incontri con esponenti del mondo della cultura e della ricerca scientifica, Robotica,Giochi sportivi studenteschi, Attività Sportive, partecipazione a Concorsi culturali, Certamina di lingue classiche, Olimpiadi di Italiano, del Debate, di Astronomia, di Scienze naturali, di Filosofia, Laboratori teatrale, musicale, multimediale per la valorizzazione delle Eccellenze.

Gli studenti e le famiglie sono invitati a visionare il sito www.nostrorepaci.edu.it e il BOX dedicato all’ Orientamento, ricchi di video e immagini relativi alle attività della scuola.

Al Nostro – Repaci è attivo uno SPORTELLO ORIENTAMENTO ON LINE con prenotazione al numero 0965 795349; sono possibili anche colloqui telefonici personalizzati con il Dirigente e con la Commissione Orientamento e la visita delle sedi previa prenotazione telefonica per garantire la sicurezza. Gli studenti e le famiglie troveranno sul sito www.nostrorepaci.edu.it tutte le informazioni utili per le iscrizioni che si concluderanno il 28 gennaio 2022.

Gli Uffici di segreteria saranno aperti al pubblico, previa prenotazione, per supportare i genitori nella procedura dell’iscrizione.

Informazioni anche sulla pagina Facebook dell’Istituto.