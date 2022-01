Olimpiadi di astronomia: brillano quattro studentesse di Bagnara

1 1 fermi-bagnara-e1518537455619Ci sono anche quattro ragazze del Liceo dell’Istituto d’Istruzione Superiore“E. Fermi” di Bagnara Calabra tra i 149 ragazzi calabresi ammessi alla seconda fase delle XX Olimpiadi Italiane di Astronomia, la cui finale si svolgerà a Perugia dal 26 al 28 aprile 2022. Le studentesse Serena Bagnato, Corinne Calabrò, Roberta De Maio e Chiara Fedele hanno brillantemente superatola prima, severissima, selezionesvoltasi lo scorso dicembre rispondendo a quesiti su età dell’Universo, Galassie e ammassi globulari ed il 24 e 25 febbraio prossimi parteciperanno alla gara interregionale, nella quale si dovranno cimentare nella risoluzione di problemi di Astronomia, Astrofisica e Cosmologia elementare.

Un ottimo risultato quello delle nostre quattro ragazze, con un’altra piacevole sorpresa. La pattuglia degli aspiranti astronomi calabresi è costituita in maggioranza da ragazze, a smentire il pregiudizio che le donne siano meno predisposte allo studio delle materie scientifiche. Le Olimpiadi italiane di Astronomia, promosse dal Ministero dell’Istruzione ed organizzate dalla Società Astronomica italiana in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, offrono agli studenti un incentivo ulteriore per sviluppare la passione e l’interesse per l’astronomia. Durante la preparazione docenti e alunni affrontano argomenti di fisica e astronomia non sempre contemplati nell’ordinaria attività didattica.

Il risultato ottenuto dalle studentesse del Liceo “E. Fermi” di Bagnara è, dunque, un grande successo,che premia l’impegno delle ragazze e del corpo docente.Grande orgoglio e soddisfazione anche per la Dirigente scolastica Prof.ssa Graziella Ramondino sempre attenta nei confronti di ogni iniziativa che possa dare ai ragazzi l’opportunità di approfondire la loro preparazione ed arricchire il loro bagaglio culturale, sviluppando passioni e interessi.