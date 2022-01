In Calabria l’astronomia parla al femminile

Sono 149, tutti aspiranti astronomi, i ragazzi calabresi che, nella calza della Befana, hanno trovato l’ammissione alla seconda fase delle XX Olimpiadi Italiane di Astronomia. La Fase di preselezione, svolta il 9 e 13 dicembre presso le scuole iscritte, consisteva in un questionario a risposta multipla comprendente 30 domande su età dell’Universo, Galassie, ammassi globulari, distribuite su tre livelli di difficoltà. La sorpresa è arrivata dalle ragazze: sono 84 le studentesse che con i 65 ragazzi si contenderanno l’accesso alla finale nazionale che si svolgerà nei giorni 26-28 aprile 2022 presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “A. Volta di Perugia.

Un bel dato questo relativo alle ragazze che sembra smentire il pregiudizio che le donne siano meno predisposte allo studio delle materie scientifiche. La Gara Interregionale è prevista il 24 febbraio 2022 per gli Junior 1 e il 25 febbraio 2022 per Junior 2 e Senior. In entrambi i giorni la Gara interregionale avrà inizio simultaneamente in tutte le sedi alle ore 10:30, avrà una durata di due ore e mezza e si svolgerà in modalità remota nelle scuole degli studenti ammessi. Gli studenti si dovranno cimentare nella risoluzione di problemi di Astronomia, Astrofisica e Cosmologia elementare, argomenti non sempre previsti all’interno delle discipline curriculari.

Pertanto, per consentire ai giovani di affrontare la gara con serenità ed adeguata preparazione, il Planetario, con i suoi esperti, offre il supporto didattico all’azione svolta dai docenti. Le Olimpiadi Italiane di Astronomia sono promosse dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, ed affidate alla Società Astronomica Italiana (SAIt), che le organizza in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

I nominativi degli studenti ammessi con le rispettive scuole di appartenenza possono essere visionati sul sito www.planetariumpythagoras.com.