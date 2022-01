Lunedì torna “Libri&cultura”

1 1 19042021 libri e culturaVacanze terminate per il programma “Libri&cultura” e per il suo conduttore, Vincenzo Laurendi, che lunedì alle ore 18:00 ricomincerà il suo viaggio nella magia dei libri. Protagonista della prima puntata del 2022 sarà “Il gran sole di Hiroshima,” di Karl Bruckner, una struggente descrizione delle condizioni dei giapponesi colpiti dalla bomba atomica. Appuntamento sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Costaviolanews.it, oltre che su C6WebTv. Sarà possibile inviare messaggi e saluti, che saranno letti in diretta.