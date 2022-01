Famiglia Ventura: con UNIME ed Anassilaos fare rete su Ibico e Mosino

Francesco Ventura alla Biblioteca di Melia«Il professore Castrizio lo scorso novembre ha manifestato l’ipotesi di un convegno scientifico all’Università di Messina sulla ritrattistica relativa ad Ibico. Nello stesso periodo l’associazione “Anassilaos” ha tenuto con l’archeologo Corso una conferenza sul ritratto del lirico reggino ad opera di Prassitele, per poi annunciare il ripristino del Premio per la Poesia Ibico Reggino. Tutto ciò testimonia un nuovo interesse attorno alla riscoperta di questa prestigiosa personalità dello Stretto. Un qualcosa che credo risvegli entusiasmi e passioni in ogni amante della cultura magno greca».

Così in un comunicato lo studioso Francesco Ventura, il quale all’interno dell’associazione “Famiglia Ventura” si occupa dell’organizzazione dell’annuale convegno dedicato al compianto filologo Franco Mosino, il cui tema per l’edizione 2022 sarà reso noto nelle prime settimane di febbraio.

«Sappiano l’Università di Messina e l’associazione “Anassilaos” di potere contare sulla disponibilità mia e dell’associazione “Famiglia Ventura”. In un articolo di questi giorni, Giuseppe Diaco ha fatto riferimento al bozzetto per fontana rappresentante “Il Mito di Ibico” ed ideato nel 1964 da Celestino Petrone. Mosino ammirava quella scultura. Ebbene, quell’opera bronzea oggi rivive in una reinterpretazione lignea da noi espressamente commissionata al maestro Francesco Cento da Taurianova, presentata nell’edizione 2020 del Convegno “Franco Mosino” ed esposta a Sbarre la scorsa estate nella mostra per il decennale dell’associazione. Siamo disponibili al prestito – commenta Ventura – Voglio poi ricordare il volume “Ibico Testimonianze e Frammenti”, scritto dal Mosino nel 1966 e ristampato nel 1994 con aggiornamento bibliografico, edito per l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo nel quadro dei rinomati Premi Ibico Reggino. A quella parentesi felice e troppo breve del fermento culturale reggino, l’associazione “Famiglia Ventura” ha dedicato un approfondimento su indirizzo del professore Minuto e contributo della dottoressa Degli Atti, figlia dello storico direttore dell’AAST-RC. Sul ritratto di Prassitele vi è pure una pubblicazione in rivista del Mosino, a cui aggiungere la teoria connettente al cenotafio di Ibico il cosiddetto Kouros ammirabile al Museo Archeologico Nazionale. Mi auguro allora che con Ibico si rispolverino anche gli studi del Mosino, un binomio meritevole su cui fare rete».