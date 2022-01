È uscito “Le divinità di Àrëth,” il nuovo libro di Vincenzo Laurendi

1 1 le divinità di Areth 2022È tempo di doppia cifra per Vincenzo Laurendi, dato che è uscito proprio oggi il suo decimo libro, il fantasy dal titolo “Le divinità di Àrëth.” Una data fatidica, non scelta a caso: il 3 gennaio 2022 ricorre il 130° anno dalla nascita di John Ronald Reuel Tolkien, che l’autore definisce “Il Dio del fantasy,” per cui gli è sembrato un doveroso omaggio. Un fantasy molto particolare, dato che è agganciato alla modernità e sulla modernità stessa influisce: Aijida, la Dea Madre, dopo aver concepito Gea, la Terra, cade in un lungo sonno, causato dalle fatiche della creazione.

Si sveglierà dopo migliaia di anni, in una data molto particolare: il 6 agosto del 1945, in cui scorgerà il fungo atomico causato dalla bomba che il B-29 Enola Gay sganciò su Hiroshima. La Dea, sconvolta dalla corruzione causata dall’uomo in un mondo che lei aveva creato perfetto, passa più di 30 anni sulla Terra come una semplice umana, per carpire la radice del male. Una volta raggiunto il suo scopo di conoscenza, decide di creare un mondo nuovo, parallelo alla Terra, nella speranza che il suo influsso positivo redima la sua prima creazione, popolato da bellissime ninfe coi poteri degli elementi. Dopo tantissimi anni di pace, un demone senza nome e con un oscuro segreto arriverà su Àrëth, intenzionato a distruggere il pianeta e la sua influenza, che gli impedisce di corrompere tutti gli uomini. La Dea riuscirà a sigillarlo in una nebulosa, ma è pronto a tornare, e troverà man forte in uno scienziato malvagio e ambizioso, a capo di un ben nutrito manipolo di mercenari, i quali si adopereranno per catturare e violentare le ninfe. Toccherà ad una piccola ninfa acquatica portare l’arma capace di contrastarlo alle eredi di Aijida,in un viaggio lungo e irto di pericoli, per ristabilire la pace su Àrëth e sulla Terra. Oggi è uscito anche il phototrailer, disponibile nel link sotto. Questo libro sarà l’inizio di una trilogia che verrà diluita nel 2022, e sarà pure disponibile come un unico volume tra la fine dell’anno e il 2023. Il libro è disponibile sulla piattaforma di Amazon in formato digitale e cartaceo, con una novità: il formato cartaceo vedrà sia la copertina flessibile che rigida.

