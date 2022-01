Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria, Mercoledì 5 gennaio 2022, ore 16.30 “Una Befana stellare”

Planetario ReggioMercoledì 5 gennaio alle ore 16.30 al Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la consueta “Befana Stellare”: quiz astronomico rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni con “Tombolata” finale. Nel rispetto della normativa anti contagio da Covid-19 l’accesso sarà contingentato seguendo l’ordine di prenotazione.

Per consentire l’ingresso a un maggior numero di bambini, questi dovranno essere accompagnati da un solo adulto. I bambini che hanno compiuto 12 anni e gli adulti dovranno esibire la certificazione prevista dalla normativa in vigore. Necessaria la mascherina ffp2. La prenotazione all’evento può essere richiesta scrivendo a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonando a Marica Canonico 3289341475.