Il 3 gennaio presentazione virtuale di “Le divinità di Àrëth,” e tante altre novità

1 1 le divinità di Areth 2022Si prospetta un 2022 ricco di sfide per il nostro collaboratore Vincenzo Laurendi, che già nei primi giorni di gennaio sarà pieno di impegni. Il 3 gennaio, alle ore 18:00, sarà intervistato da Carmelo Tripodi in una puntata speciale su Costaviolanews.it. Già al mattino, alle 11:30, farà una diretta dal suo profilo Instagram (Sneffels82) con lo sfondo del Lungolago di Verbania. In entrambi i casi, sarà possibile inviare saluti e commenti all’autore, e verranno letti in diretta, oltre che sulla Pagina Fb di Costaviolews.it, sul canale Youtube del portale informativo, e su C6WebTv.

Domenica 9 gennaio, contagi permettendo, il salone della Pro Loco di Bagnara Calabra ospiterà la presentazione “reale” del nuovo libro, alle ore 16:30. Inoltre, per festeggiare i 10 anni dall’uscita di “Ti darò il mio cuore,” primo libro dell’autore bagnarese, il prezzo del volume verrà abbassato definitivamente, sia su Amazon che per quanto riguarda le copie cartacee, oltre a poter usufruire della promozione che consentirà a coloro che vorranno collezionare tutte le sue opere, di farlo con grandissimi sconti. Tutto ciò per invitare a leggere, in quanto “leggere aiuta a scrivere, scrivere aiuta a sognare, sognare aiuta a vivere.”