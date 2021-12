Online app e sito L’Arte racconta a cura del Museo diocesano

larte raccontaDa qualche giorno è finalmente possibile visitare la Cattedrale e il Museo diocesano di Reggio Calabria lasciandosi affascinare dal racconto dei personaggi che, nel tempo e a vario titolo, ne hanno incrociato l’arte e la storia.

Finanziato dalla Regione Calabria (PAC 2014-2020 Azione 6.7.1 Annualità 2019 – Azione 2 Rafforzamento del sistema museale), il Progetto L’arte racconta dà ‘voce’ ad una selezione di trenta opere d’arte conservate nella Cattedrale, sia all’esterno (statua di San Paolo di Francesco Jerace, etc.) che all’interno (monumenti funebri cinque-seicenteschi, vetrate, dipinti, etc.), e nel Museo diocesano (dipinti, sculture, oreficerie sacre e tessuti liturgici).

A ciascuna opera è stato associato un personaggio, scelto tra i protagonisti della storia del Cristianesimo (santi, personaggi biblici) e della Chiesa locale (vescovi, artisti), personalità di spicco ma anche uomini e donne anonimi, scelti a rappresentare una categoria (la devota, il popolano, etc.); in un caso addirittura un elemento naturale (il fuoco). Per ciascun personaggio è stato registrato in studio un audio clip di alta qualità con il quale un attore professionista racconta in prima persona, con uno stile diretto e coinvolgente, la storia del personaggio in relazione a specifici episodi storici della città e della Chiesa locale, ovvero drammatizzazioni di momenti chiave del passato (quali, ad esempio, la venuta di San Paolo a Reggio e il prodigio della colonna ardente, il terremoto del 1908, etc.).

Basterà scaricare l’App L’arte racconta, disponibile gratuitamente negli store per Android e, a giorni, anche per IOS, inquadrare il QRcode esposto accanto all’opera e porsi in ascolto di una ‘telefonata’ davvero speciale.

Il Progetto L’Arte racconta persegue il fine della valorizzazione del patrimonio storico-artistico dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria, favorendone l’accessibilità; attraverso la fruizione gratuita degli audio clip possibile all’esterno del Museo diocesano (Cattedrale, sagrato e interno), intende suscitare l’attenzione di un pubblico nuovo e diverso dal tradizionale, interessato ad una narrazione inedita e accattivante che continui in Museo.

L’app e il sito L’arte racconta sono, per tali motivi, un nuovo straordinario strumento didattico a disposizione delle Scuole (per info e prenotazioni si contatti il Museo diocesano).

La realizzazione del Progetto, articolato in molteplici significative azioni, è stata possibile grazie all’apporto di diverse e qualificate figure professionali, parte delle quali già presenti tra gli enti partner: in particolare, Calabria Formazione, Officina dell’Arte e il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”.

Al Progetto appena concluso hanno riconosciuto il loro patrocinio la Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Ministero della Cultura (MIC), il Segretariato regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria MIC, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria e Vibo MIC e l’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (AMEI).