Covid, Incontriamoci Sempre rinvia al 22 Gennaio 2022 la Tombolata Benefica Solidale. Annullati il Concerto di Natale e Treno della Befana

tombolata2021 WEB "In accordo con il rettore del Santuario di S.Antonio, Don Graziano" comunica il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati "la Tombolata Benefica solidale è rinviata a Sabato 22 Gennaio 2022 alle ore 20.30 , mentre le iniziative del Concerto di Natale, presso la Chiesa di S.Domenico del 20 Dicembre ed il Treno della Befana del 6 gennaio 2022 sono ufficialmente annullati".

La situazione epidemiologica degli ultimi giorni in Calabria e nella nostra città" prosegue "ci ha fatto riflettere molto prima di adottare, a malincuore, tali provvedimenti, ma in rispetto della salute di tutti noi, nella speranza che la situazione migliori sotto tutti i punti di vista, anche grazie alla campagna vaccinale in atto e le cure. Confidiamo anche nelle notizie che provengono dagli Usa , con l'approvazione del nuovo farmaco Pfizer, su cui nutrono molte aspettative positive molti scienziati".



Con il rinvio della Tombolata Benefica a Sabato 22 gennaio, si conferma la ripresa delle attività culturali di Incontriamoci Sempre con la rassegna Calabria d'Autore, che ripartirà Domenica 9 gennaio 2022 e che sarà intervallata con gli spazi culturali "Arte in Stazione". Sempre in gennaio 2022, da lunedì 10, ripartirà il Corso Tarantelle del Sud, giunto al suo undicesimo anno.



"Ci scusiamo con i soci e gli amici che sostengono la nostra realtà culturale per questa momentanea interruzione" conclude Pino Strati " ma sentiamo di fare tutto questo per il profondo rispetto che nutriamo per la salute di tutti, ed in particolare delle persone che in questi anni ci hanno dato ampia fiducia e sostegno. Nella speranza che presto si torni alla normalità , auguriamo con il profondo del Cuore, un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo."

Il direttivo di INCONTRIAMOCI SEMPRE