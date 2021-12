CAMPO CALABRO Inaugurata la Biblioteca Comunale

Inaugurazione Biblioteca resso il Centro Polifunzionale G. Scopelliti, la Biblioteca Comunale intitolata all'Avvocato Vincenzo Ranieri. L'evento ha visto partecipe la Comunità di Campo e delle zone limitrofe. Presenti il Sindaco Dott. Sandro Repaci, l'Assessore alle Politiche sociali Marianna Malara, il Consigliere Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Giordano e l'Assessore Alessandra Lofaro. S ono intervenuti l'insegnante in pensione Franca Arecchi e l'Avvocato Ranieri. Inaugurata a Campo Calabro, pla Biblioteca Comunale intitolata all'Avvocato Vincenzo Ranieri. L'evento ha visto partecipe la Comunità di Campo e delle zone limitrofe. Presenti il Sindaco Dott. Sandro Repaci, l'Assessore alle Politiche sociali Marianna Malara, il Consigliere Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Giordano e l'Assessore Alessandra Lofaro. S

<<La Biblioteca è frutto di un duro lavoro di cinque anni d'Amministrazione - ha ribadito l'Assessore alle Politiche sociali Marianna Malara - lavorando anche in tempi di pandemia>>. Il Comune ha aderito al progetto nati per leggere, alcuni volontari accolgono bambini dai cinque anni in su. Bambini che vengono da situazioni difficili in famiglia, come la separazione dei genitori e non hanno dove andare. I volontari con la lettura di testi per bambini creando un centro di aggregazione facendoli sentire meno soli.

in biblioteca

<<E adesso anche a Campo - ha detto il Sindaco - c'è una bibblioteca come a Villa e in altri Comuni. Ora manca il Museo>>. Dopo il taglio del nastro è stato possibile visitare l'archivio storico. <<Bellissimo pomeriggio domenicale - hanno commentato in tanti - all'insegna della cultura, dei libri, e dell'ampre per la lettura.

Contributo di Giusy Sergi