BAGNARA CALABRA Premio Mia Martini 2021, tutto pronto a Bagnara per la fase finale della 27^ edizione

Loc Premio Mia Martini 2021 Domenica 5 ottobre si accenderanno le luci del palaexspert di piazza municipio di Bagnara, per il ventisettesimo anno, per la fase conclusiva dell’evento, istituito per ricordare una delle più belle voci del panorama canoro internazionale, la grande MIA MARTINI. Tanti giovani giungeranno dalle varie regioni d’Italia per contendersi il prestigioso premio nella cittadina tirrenica Calabrese, quattro giorni di musica e canto dal cinque all’otto dicembre 2021.

Condurrà le serate Veronica Maya, ritorna al premio dopo le sue tre precedenti conduzioni 2015-2016-2017. Una giuria di alta qualità giudicherà i ragazzi in gara, fanno parte della giuria:Franco Fasano direttore artistico del premio, Mario Rosini, Isabell Zolli di Radio Italia anni 60, Jalis,Davide De Marinis, Barbara Cola,Francesca Alotta. Tutte le serate saranno trasmesse in diretta streming attraverso i social del premio, con inizio alle ore 21,00. Tanti saranno le dirette radio e video durante le giornate del premio dallo studio mobile di radio medua e crt con i protagonisti dell’evento. La scenografia e stata progettata e realizzata dallo scenografo Mario Carlo Garrambone. Il premio è patrocinato: Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra, Nuovo Imaie, Siae. Sponsor dell’evento: Amaro del Capo, Exspert, Acqua Sorbello, Michele Affidato Orafo, I Santi di Disio. Da qualche giorno sono iniziati gli arrivi di artisti, accompagnatori, uffici stampa, fotografi, Tv. Pur vivendo un momento particolare, Bagnara non ha voluto dimenticare la sua Figlia Illustre la grande Mia.