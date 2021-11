Pro Loco di Scilla, venerdì 26 novembre lo "Stretto di Carta" e il sogno di Wop al Castello

Lo Stretto di Carta a Scilla -Tutto pronto per il venerdì culturale organizzato dalla Pro Loco di Scilla. La presentazione del libro “Stretto di Carta” del professore Dario Tomasello si terrà domani pomeriggio alle cinque nella sala conferenze del Castello, con l’intervento di Dina Vizzari e di Donatella Mannuzza, quest’ultima autrice del videoclip “Il Sogno di Wop”, realizzato durante il lockdown nell’ambito del master in Valorizzazione ed Inclusione dell’Area Identitaria dello Stretto tenuto dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

«Nel breve racconto Wop rappresenta ognuno di noi, sia coloro costretti in casa per la quarantena e sia chi, sorpreso fuori dalla Calabria, ha trascorso quei mesi un autoisolamento ancora più solitario e marcato – spiega Donatella Mannuzza – Wop è l’unico a ricordarsi della bellezza dello Stretto, dei suoi paesaggi, delle sue tradizioni, delle sue bellezze naturalistiche, insomma, di tutto quell’armonioso creato che spesso diamo per scontato proprio perché viviamo immersi in esso. E per questo è creduto pazzo da chi ha dimenticato e lo circonda. Ma la sua memoria del bergamotto e del pesce spada, del “gigante e la gigantessa”, di ogni aspetto del nostro precedente quotidiano, riesce a riportare in vita tutto ciò e così restituircelo. Il tutto è racchiuso in un manifesto alla vita ed alla gioia dato dalle parole: quando esci guarda lo Stretto!».

La cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione Dario Tomasello, autore di un saggio-pamphlet in cui sono racchiusi i migliori brani generati tra le due sponde dei nostri mari e della Costa Viola.

