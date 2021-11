"Stretto di Carta": la prossima settimana farà tappa a Scilla

Il professore Dario TomaselloLa prossima settimana nel pomeriggio di venerdì 26 la nuova Pro Loco di Scilla curerà al Castello la presentazione del libro “Stretto di Carta”, scritto da Dario Tomasello, professore all’Università di Messina. Il testo è un saggio-pamplet dei migliori brani generati tra le due sponde dei nostri mari.

«Il libro è nato su richiesta di alcuni colleghi curatori di una collana di letteratura da viaggio, una sfida che ho voluto cogliere per approcciarmi ad un genere per me inusuale – spiega il prof. Tomasello – L’esperienza maturata in Università al fianco di studenti siciliani e calabresi mi ha in un certo senso preparato a scrivere questo saggio, in cui Leonida Repaci e Stefano D’Arrigo si ritrovano fianco a fianco offrendo al lettore una panoramica della nostra comune letteratura».

L’iniziativa è stata ideata dalla dottoressa Dina Vizzari e sarà anche occasione per la proiezione del videoclip “Il sogno di Wop”, di cui è autrice Donatella Mannuzza, video realizzato nel corso di un master in “Valorizzazione ed inclusione nell’area identitaria dello Stretto”, tenutosi lo scorso anno presso l’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.