"Ciao Signò" con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli a Palmi

Marco Marzocca e Stefano SarcinelliL'appuntamento con la grande comicità proposto dagli Amici della Musica Manfroce alla casa della cultura Repaci

Risate e divertimento con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, sul palco dell'auditorium della casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi, in occasione dello spettacolo "Ciao Signò". L'appuntamento con allegria e comicità è in programma per domenica 14 novembre alle ore 21:15, nell'ambito della rassegna Synergia 46 giunta, come suggerisce la denominazione, alla 46^edizione, promossa dall'associazione Amici della Musica Nicola AntonioManfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, cofinanziata nell'ambito dell'avviso pubblico Animazione Eventi Culturali della Regione Calabria.

Le “svampatissime” vicende di Ariel (il domestico filippino reso celebre da Zelig) e i folcloristici racconti dell’ex pugile Cassiodoro, con molte novità, saranno ancora i cavalli di battaglia di Marco Marzocca. Tra i suoi sketch non mancheranno le inenarrabili memorie del Notaio, riproposte al pubblico con l’appassionante e magica ritmica del tempo teatrale. La cadenza cantilenante ed assecondante di Ariel, il rintronamento di Cassiodoro, il continuo rimbrottare del Notaio sono in realtà tratti universali perfettamente riconoscibili nella comunità della composita e variegata società moderna. La caratterizzazione dei personaggi, che subito raggiungono e divertono spettatori e spettatrici, è proprio il frutto della sua ventennale esperienza artistica. Con Marco Marzocca, il comico di grande estro e capacità artistica Stefano Sarcinelli. Una coppia di attori, ben noti al pubblico, davvero ben assortita. Risate per tutte le età certamente assicurate.

«Dopo lo scoppiettante spettacolo di due anni fa, quest'anno abbiamo voluto nuovamente invitare sul nostro palco Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. Il successo della scorsa stagione è ancora impresso nella memoria del nostro pubblico, che non riusciva a smettere di ridere. Siamo, dunque, molto contenti di poter proporre nel nostro cartellone un'altra serata che si annuncia altrettanto esilarante», ha sottolineato Antonio Gargano, presidente dell'associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce di Palmi.

Un appuntamento con la comicità imperdibile al quale, il prossimo 20 novembre, seguirà la replica della proiezione della rappresentazione dell'Ecuba di Manfroce alla 45^edizione del festival di Valle d'Itria a Martina Franca, giudicata nel 2019 tra i migliori spettacoli del mondo, che avrà luogo nell'auditorium della parrocchia di San Gaetano Catanoso a Gioia Tauro alle ore 18.