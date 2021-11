“Verso la festa dell’accoglienza: incontriamoci nello sport”. Importante iniziativa dell’I.C. De Amicis-Bolani di Reggio Calabria

V 1Si è svolta nei giorni scorsi presso il campo attrezzato aperto dell’I.C. De Amicis-Bolani della nostra città l’importante e suggestiva iniziativa dal titolo “Verso la festa dell’accoglienza: incontriamoci nello sport” fortemente voluta dal Dirigente dell’I.C Prof. Giuseppe Romeo.

L’iniziativa si inquadra nell’ottica delle attività di continuità didattica attivate dall’istituto ed ha coinvolto, in due giornate, le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Gradoe le classi quinte della Scuola Primaria, con attività ludico-sportive in un clima di rinnovato e sano divertimento che ha visto protagonisti, sotto la preziosa guida organizzativa in campo delle Prof.sse di Scienze Motorie Adele Sergi, Stefania Pellegrino e Tiziana D’Ottavio e con il supporto delle Prof.sse Antonella Bacciarelli e Annamaria Cosco, gli alunni che si sono alternati in squadre, in tornei di giochi ed esercizi fisici combinati.

V 2Lo sport quindi inteso come momento e strumento didattico che sia da augurio per una rinnovata ripartenza che deve proprio iniziare dalla scuola quale luogo di socialità, di inclusività e dello stare bene insieme. Particolarmente soddisfatto dell’iniziativa il Dirigente Scolastico dell’I.C De Amicis-Bolani Prof. Giuseppe Romeo che, nel corso del suo intervento per salutare e augurare un buon inizio d’anno ai ragazzi, ha sottolineato l’importanza della scuola quale ente di formazione e parallelamente l’importanza di fare squadra; una squadra che - a dire del D.S. Romeo – per i ragazzi inizia alla scuola dell’infanzia e si conclude con il terzo ed ultimo anno della Scuola Secondaria; un percorso unitario e continuo di crescita sociale, morale e umana che pone al centro dei suoi obiettivi, l’alunno e le proprie necessità.

V3Spirito dell’iniziativa è stata proprio l’importanza dello sport e del fare squadra nell’unità, nella cooperazione e nell’accoglienza e non solo ed esclusivamente sotto il profilo competitivo in uno spazio educativo quale la scuola dove il concetto di squadra deve essere alla base di ogni attività e ad ogni livello proiettandosi quale strumento educativo per i giovani discenti e come modello di riferimento per maestri e professori, per i più piccoli per poi continuare fin ad essere adulti. Nelle prossime settimane gli studenti saranno ancora una volta i protagonisti principali di una nuova attività sempre relativa all’Accoglienza, che si svolgerà sempre all’aperto e nel massimo rispetto di tutte le normative atte al contenimento della pandemia Covid-19, che mira alla valorizzazione di ogni singolo allievo, dimostrando l’affetto della comunità scolastica che lo accoglie valorizzandone la sua persona intesa come una preziosa risorsa.

S. V – CostaviolaNews.it