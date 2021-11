Martedì puntata speciale di “Libri&cultura”: ospite il prof. Natale Zappalà

1-19042021 libri e culturaMartedì 2 novembre torna “Libri&cultura”con una puntata specialissima, protagonista la storia. Per essere precisi, la storia reggina, dato che sarà ospite uno dei maggiori esperti dell’argomento, lo storico Natale Zappalà. Il conduttore, Vincenzo Laurendi, proporrà un viaggio nella tetralogia pubblicata dal docente bagnarese, da “La Reggio di Anassila” a “Rhegìna.” Appuntamento al solito orario, ovvero alle 18:00 sui canali di costaviolanews.it e C6WebTv. Come sempre, ci sarà la possibilità di lasciare commenti e saluti, che verranno letti in diretta.