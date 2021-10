Festa dell’accoglienza al “Fermi” di Bagnara

Fermi Bagnara - AccoglienzaSi è svolto martedì 19 ottobre, presso la palestra dell’Istituto “E. Fermi”, quel festoso rituale di benvenuto alle prime classi che si suole definire “festa dell’accoglienza”. Organizzato dalla Commissione accoglienza dell’ITI e dell’ITTL, composta da professori Antonella Cutrupi, Marco Macrì e Vincenzo Tripodi, si è rivolto ai nuovi iscritti nei corsi di studio di indirizzo Elettrotecnico-elettronico e Nautico, che l’Istituto comprende. Un pubblico attento e curioso di adolescenti ha ricevuto inizialmente e in forma ufficiale i calorosi saluti della Dirigente, prof.ssa Graziella Ramondino, la quale ha sottolineato la valenza dell’’istruzione e l’importanza del rispetto delle regole per la formazione di personalità libere e responsabili, soprattutto in questo difficile momento storico che ha visto e vede coinvolta anche la Scuola.

A questo è seguito il momento solenne del suono dell’Inno di Mameli da parte di due talentuosi alunni musicisti, Carmelo Gioffrè e Francesco Musumeci. Gli stessi hanno poi eseguito la “Marcia Monviso”. Prima di presentare le altre esibizioni, la prof.ssa Cutrupi ha voluto evidenziare il senso dell’accoglienza come gioia e allegria condivise, che può acquistare ancora più valore se fa capire che la scuola non ti fornisce solo cumuli di nozioni ma tira fuori la passione, l’entusiasmo e tutte le potenzialità creative degli studenti, riuscendo così a rendersi piacevole e non sacrificante. Subito dopo, in successione, hanno mostrato la loro bravura nel ballo moderno le alunne Conny Caratozzolo, Enza Carrozza, Sophie Cotroneo, Carolina Furci e Giulia Perrello, che hanno eseguito due graditissime ritmate coreografie, e ancora Sophie Cotroneo che ha intrattenuto per due volte con la sua melodiosa voce.

Particolarmente significativa ed emozionante la presenza di due alunni uscenti dello scorso anno scolastico, Domenico Molinaro e Ludovico Oliverio. Essi, visibilmente emozionati ma compiaciuti al contempo, si sono prima rivolti ai loro più giovani compagni fornendo importanti spunti di riflessione e consigli su come affrontare con successo il percorso che li attendeva. Hanno poi illustrato due progetti che li hanno visti vincitori nazionali assoluti per ben tre volte, uno inviato all’azienda Gewiss, l’altro che disegnava e sognava Bagnara come Smart city, col quale avevano provato a coinvolgere anche l’Amministrazione comunale. Particolare interesse hanno mostrato poi gli studenti per le spiegazioni fornite dal prof. Macrì riguardo alle attrezzature laboratoriali e alle carte nautiche; hanno poi visitato il laboratorio di simulazione di navigazione, rimanendone quasi affascinati.

Accoglienza Fermi Bagnara

La festa si è conclusa con la consegna agli alunni di gadgets simbolici offerti dalla scuola. In una sorta di reale passaggio del testimone, sono stati proprio gli studenti appena diplomati, insieme con la Dirigente, a porgere i portachiavi ai nuovi allievi. Adesso l’Istituto “Fermi”, forte della propria ricca, varia e validissima Offerta Formativa, attende le scuole medie per l’Orientamento che si effettuerà “on demand” fino a dicembre, come da normativa, e, finalmente, in presenza, da gennaio in poi.