BAGNARA Sabato 18 settembre la presentazione di “Le luci del mondo nuovo”di Vincenzo Laurendi

1 1 le luci del mondo nuovo 11 settembre Dopo la presentazione virtuale, per Vincenzo Laurendi arriva anche quella “reale,” ospitata dalla Pro Loco di Bagnara Calabra, grazie al presidente Bruno Ienco. Infatti, alle ore 18.30 dell’11 settembre, verrà proposto il suo nuovo libro, “Le luci del mondo nuovo,” ultimo capitolo della trilogia iniziata a scrivere nel 2013 e poi cominciata a realizzare nel 2017 con “Le luci della Terra del caos” e nel 2019 con “L’epoca del buio.”

Per l’autore bagnarese si tratta del nono lavoro e, stando alle sue parole, “sono già pronto per il decimo,” oltre al fatto che, come dichiarato durante la “presentazione virtuale” svolta alla redazione di Costaviolanews.it, tra qualche anno verrà prospettato un unico libro che conterrà l’intera trilogia. Il giorno della presentazione, che sarà disponibile in streaming sulla pagina Fb di CostaviolaNews, verrà proiettato il phototrailer realizzato dall’autore, e sarà inoltre possibile acquistare uno o più volumi, avvalendosi della promozione voluta dal giovane scrittore. Inoltre, chi volesse tutta la trilogia godrà di una promozione speciale.