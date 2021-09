BAGNARA CALABRA L'Estate in Biblioteca, quarta edizione, si conferma come punto di riferimento culturale cittadino

Est in BIbliot

Siamo giunti alla fine di questa quarta edizione dell’Estate in Biblioteca e mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’ottima riuscita della rassegna, a cominciare dal pubblico, che numeroso ha partecipato con costanza alle serate.

Grazie agli autori e agli ospiti, che ci hanno regalato momenti indimenticabili di condivisione e di nutrimento: Silvia Camerino, Giuseppe Carella, Danilo Chirico, Katia Colica, Gioacchino Criaco, Domenico Dara, Roberto Di Bella, Mimmo Gangemi, Santo Gioffrè, Francesco Idotta, Eliana Iorfida, Oreste Kessel Pace, Valentina Lo Cascio, Felice Lopresto, Simona Mileto, Domenico Nunnari, Gregorio Ocello, Rocco Polistena, Maria Antonietta Rositani, Luciano Regolo, Maria Grazia Sfameni, Cosimo Sframeli, Francesca Stancati, Lilla Sturniolo, Natale Zappalà.

Grazie a tutte le associazioni, l’IRC, il presidio locale di Libera, la Cartolibreria Demaio, il nostro media-partner Costaviolanews.it, che hanno collaborato fattivamente all’organizzazione di ogni incontro. Non mi stancherò mai di ringraziare la famiglia Lopresto, Corrado e Daniele e i loro cari, perché i locali che hanno donato alla comunità bagnarese sono ormai divenuti un importante punto di riferimento culturale. Grazie anche all’Amministrazione, in particolare al presidente del consiglio comunale Tina Maceri, tramite prezioso fra la Biblioteca e le istituzioni, nonché appassionata donna di cultura, spesse volte “reclutata” anche nelle vesti di relatrice in occasione degli incontri con gli autori.

Ringrazio i volontari della Croce Rossa, che hanno garantito lo svolgimento in sicurezza degli eventi, e tutte le singole personalità che hanno messo a disposizione un po’ del proprio tempo libero per darci una mano, sia col lavoro fisico che con quello “intellettuale”: mio marito, l’infaticabile Raimondo Cacciola, Gianmarco Iaria, Patrizia Montanaro e Mommo Mesiti, Valentina Lo Cascio, Paolo Ramondino, il magistrato Stefano Musolino, Tina Ferrera, Masella Cotroneo, Antonella Cutrupi, Daniele Parrello, Maria Rosaria e Maria Carmela Gioffré, Roberta Macrì, Lillo Lopresto, Natale Zappalà e Stefania Guglielmo; spero mi perdonerete se ho dimenticato di citare qualcuno.

L’augurio è quello di poterci ritrovare tutti insieme, perché l’unione fa la forza, anche la prossima estate, a parlare ancora di libri, cultura, teatro, musica, ma anche di problematiche sociali e di possibili risoluzioni. Perché se è vero che non è stato facile gestire quella che è pur sempre stata una grossa mole di impegni, credche i risultati ottenuti abbiano abbondantemente appagato i nostri sforzi. Grazie di cuore ancora a tutti voi.

