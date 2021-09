A Scilla i premi "Zagari". Riconoscimenti ai professori Nisticò e Macheda

premio zagari Si è svolta al Castello Ruffo la cerimonia di consegna del premio per la medicina "Giuseppe Zagari". L'evento, giunto all'ottava edizione è stato organizzato dall'associazione culturale Costa Viola. Il presidente Pino Palermo ha ricordato il legame che il professore Zagari ha avuto con Scilla; Vincenzo Tromba ha ricordato la figura di Paolo Marcianò, già componente della giuria del Premio, mentre il dottore Vincenzo Currà ha tracciato la figura del professore Zagari, parlando delle sue ricerche e delle sue docenze.

Il professore Francesco Saverio Ambesi Impiombato ha parlato dell'importanza dei vaccini: <<I virus come il Covid - ha detto - si potranno controllare e sconfiggere con i vaccini, se ne presenteranno sempre di nuovi ma come la storia della medicina ci dimostra saranno debellati>>. Il premio alla carriera è stato assegnato al professore Giuseppe Nisticò, ordinario di Farmacologia all'Università di Roma Tor Vergata, per gli eccelsi traguardi scientifici e professionali che, dalla Calabria, lo hanno portato a ricoprire incarichi ri rilevanza internazionale.

Il premio alla solidarietà è stato consegnato al dottore Sebastiano Macheda, primario nel reparto di Anestesia e Terapia intensiva del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, <<per aver attraversato con coraggio, passione e competenza la tempesta della pandemia di Covid-19, durante la quale non ha mai rinunciato a lottare, insieme al personale tutto del nosocomio reggino, per garantire una speranza di vita ai numerosi pazienti transitati dal suo reparto, fornendo così più alto dei valori incarnati dalla professione medica>>.

Presenti alla cerimonia il consigliere comunale con delega alla sanità Mario Patafio e gli assessori Giuseppe Vita e Marinella Gattuso; quest'ultima dopo i saluti istituzionali ha plaudito al valore culturale e pedagogico dei temi trattati.

Tina Ferrera