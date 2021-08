BAGNARA, Estate in Biblioteca: reading letterario con Valentina Lo Cascio

Loc - Donna in FioreUn reading letterario intitolato “Donna in fiore”: questo il prossimo appuntamento della rassegna “Estate in Biblioteca 2021”, che si terrà venerdì 27 agosto alle ore 22, nello spazio all’aperto antistante la Biblioteca Comunale “Iracà-Lopresto” di Bagnara Calabra.

Protagoniste dell’evento saranno dunque le letture recitate a cura di Valentina Lo Cascio, da anni assidua e preziosa collaboratrice della rassegna, ma ci sarà spazio anche per la musica e, nella fattispecie, per il canto, con la partecipazione speciale della giovanissima Elena Caroleo, già vincitrice del Premio Mia Martini 2018, sezione “Una voce per Mimì” nella categoria speciale“Vocalità e presenza scenica”, coadiuvata dalla collaborazione tecnica di Marilena Cotroneo.

Locandina - Donna in Fiore