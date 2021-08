Il Generale Candeloro De Leo e il coraggio del passo avanti

Bagnara Calabra 5

Il Generale era rientrato a Bagnara dopo anni di ritiro a Palermo, costretto da un voltafaccia degli amici che prima l’avevano eletto Sindaco e poi, a poco più di un anno dal termine del mandato, l’avevano inabissato col classico colpo di mano dell’imboscata in Consiglio. Ora rientrava, come acclamato, per riprendersi la guida del Comune che l’esito delle amministrative del novembre1968 gli aveva messo nelle mani con pieno diritto.

Si era incaricato a ciò, con furia quasi vendicativa, come spinto da un folletto benevolo ma severo, l’uragano d’acqua abbattutosi sulla Città una notte dei primi di dicembre del 1967 che, invadendo con eccezionale violenza i versanti da cui originano il “Canalello” e altri torrenti a lui più prossimi, nella direzione nord e sud della Città, avevano scaricato nelle vie principali del Centro, attraverso gli alvei in piena, voluminosi riporti e grandi massi provenienti dalle movimentazioni nei cantieri autostradali della “Soc. Condotte d’Acqua”, spingendo a valle una coltre di fango alta circa mezzo metro, con le case rimaste gioco forza tutte serrate e le persone bloccate dentro.

Fu così che, con le vie del Centro sepolte nel fango, con gran parte della rete fognaria sventrata e intasata, con la fragile rete idrica andata in tilt, con l’illuminazione elettrica interrotta o a singhiozzo, in quella drammatica notte prenatalizia del 1967 è saltato di botto anche il Consiglio Comunale della Città aprendo la strada al Commissario prefettizio nella persona del Dr. Attilio Malliani.

Si aprivano così a Bagnara tre stagioni roventi (primavera, estate, autunno) di quell’anno 1968 durante le quali il paese si apprestava a passare dalla gravosa emergenza invernale alla ripresa della normalità e, con la ripresa delle attività primarie essenziali, a superare l’handicap della gestione commissariale per riconsegnare l’Ente all’’Amministrazione eletta.

Aspettata al varco dai partiti e dal paese intero, era la Democrazia Cristiana (simbolo DC) chiamata a dare risposte sui più delicati problemi: a) doveva scegliere un capolista, potenziale Sindaco, dotato di ascendente e carisma, politicamente capace di mettere d’accordo tutte le correnti interne e in grado di trascinare l’elettorato alla conquista della maggioranza assoluta; b) doveva mettere a punto un programma valido per un paese deluso e depresso dopo la notte dell’infangata; c) doveva fare una lista di candidati ritenuti idonei, efficienti e incensurabili.

Particolare attenzione si concentrava quindi nella individuazione del capolista DC che doveva ricoprire poi l’incarico di Sindaco sul quale veniva a gravare il carico politico e amministrativo di una congerie di problemi esistenti prima ai quali si venivano ora a sommare gli altri arrivati il mattino di quella memorabile notte di acqua e fango senza fine.

Dopo qualche mese di bisbigli, certezze, smentite e poi ancora certezze, cominciò a serpeggiare, il nome del Generale Candeloro De Leo quale Capolista-Sindaco in pectore del più rappresentativo partito politico al Comune.

Il vocio insistente ripeteva che stava per tornare: i democristiani bagnaresi erano andati a Palermo in delegazione e, proni e supplici davanti a lui, gli avevano chiesto di accettare a fare il Sindaco offrendogli le più ampie garanzie per rompere le tenaci riserve che lui, pur con i piagnistei e le incondizionate concessioni ricevute dai presenti, continuava a mantenere ferme.

Aveva preteso che alcuni “uscenti” fossero esclusi dalla lista in preparazione, aveva suggerito nomi nuovi, due tre, del Centro e qualche presenza nuova a Pellegrina per fronteggiare le novità che nelle precedenti consultazioni si erano fatte avanti dal fronte opposto in quell’area. Indi aveva suggerito il rinnovo delle cariche del Direttivo e della Segreteria DC, e infine aveva chiesto anche di avere le mani libere nella scelta del futuro Capogruppo al Consiglio.

Concordate queste condizioni, che sembravano essere più un vero e proprio contratto che un accordo politico, potevano ritornare a riceversi la sua definitiva risposta. Che non tardò ad arrivare favorevole, sotto la spinta delle rinnovate suppliche, promesse, impegni e lacrime agli occhi, sollevandoli dal dover tornare indietro alla ricerca di una candidatura di ripiego che, in quanto tale e ove fosse probabile reperirla pure, sarebbe stata in partenza debole o addirittura perdente.

La faticosa trattativa alla fine si concluse nella soddisfazione di tutti e con l’estate il Generale arrivò a Bagnara, osannato sul Corso come un eroe, mentre tutt’intorno si apprestava a prendere il via la campagna elettorale più eccitante e festosa che avrebbe consacrato il più celebrato confrontoscontro mai visto a Bagnara, come quello avvenuto allora tra il Generale Candeloro De Leo per la DC e i suoi partiti alleati, e l’Avv. Giovanni Capoferro sostenuto da PCI e PSI con separate liste.

Con tali premesse, dopo una campagna elettorale dai toni per alcuni versi epici, per altri romantici, il Gen. De Leo portò la sua squadra alla vittoria elettorale del novembre 1968; d’onde derivò che sul finire dell’anno l’affabile Commissario Prefettizio Dr. Malliani, divenuto simpatico a tutti i bagnaresi tanto da meritarsi la cittadinanza onoraria levò le tende dal Municipio per cedere il posto al vincitore, rieletto Sindaco della Città, non ancora del tutto affrancata né dalle conseguenze del fango, né dall’angoscia di quella memorabile notte.

Il Gen De Leo in quei giorni di allegria e di speranze nuove per Bagnara aveva già varcato la soglia dei 72 e si apprestava a compiere i 73 anni. Tuttavia, la sua figura alta, longilinea, capelli ondulati e impomatati, incedere solenne, tonalità flautata, rendevano di lui l’immagine di un uomo ancora di gradevole aspetto, cui non faceva nemmeno difetto la vanità dell’apparire e del proporsi nel richiamo dell’antica tradizione militare, cui i suoi trascorsi facevano riferimento.

Io stesso, già membro del disciolto Consiglio, avendo favorevolmente superato la difficile prova elettorale alla spalle, ero rientrato nel rinnovato Consiglio politicamente più rafforzato per l’aggiunta di due nuovi consiglieri, il Prof. Francesco Zoccali e l’Avv. Agatino Caratozzolo, entrambi eletti con me nella lista socialista, con i quali si è costituito, dopo la mia solitaria testimonianza nella consiliatura precedente, il Gruppo Consiliare Socialista a Bagnara.

Cominciò da qui la mia diretta conoscenza del Gen. De Leo che, come prima immediata impressione mi rimandò l’idea di un uomo deciso, paziente, non remissivo. Più tardi, con l’amicizia mi resi conto delle sue elevate qualità di intelligenza e intuito che spiegavano assai meglio come e perché le vicende militari di una dura guerra combattuta e persa gli erano scivolate addosso senza nulla o quasi scalfire.

A fare il Capogruppo della DC in quella legislatura era stato chiamato, per volere del Generale, il Prof. Rosario Monterosso, cattolico militante di sinistra in Pellegrina; mentre quale Vicesindaco aveva nominato il suo amico Prof. Tommaso Scordo, noto per probità e figura di spicco dell’ampia rappresentanza cattolica tradizionale a Bagnara: due colonne portanti di quell’amministrazione, rivolte l’una sul versante strettamente politico (Monterosso) e l’altra nel campo dei rapporti della Giunta con il pubblico (Scordo).

Nel contempo anche gli altri partiti si davano i loro assetti interni. Noi socialisti avevamo nominato Capogruppo il Prof. Francesco Zoccali, garanzia per le sue rassicuranti spiccate doti umane.

Il contesto col quale l’amm/ne appena insediata doveva confrontarsi era pressoché il seguente. Premeva la precaria condizione viaria di un’ampia area del Centro determinatasi a seguito del nubifragio dell’anno precedente. Il Commissario prefettizio si era adoperato col dovuto impegno di fronte all’emergenza, ma le grosse falle rimaste ancora aperte richiedevano sollecite risposte essendo di notevole entità ed ampiezza. C’era totalmente smontato il sagrato della Chiesa del Rosario con annesso muro di cinta rivolto verso la Via Generale Porpora a causa del crollo totale del vecchio muro in pietrame; c’era l’intera Via Generale Porpora fino all’incrocio col Corso Vittorio Em. II° ridotta a letto di torrente, impraticabile amezzi e pedoni; c’era il mercato coperto sul Corso Vittorio Em. II° inagibile per danni irreversibili. Infine, c’erano i danni alle case private incappate sotto gli effetti del fango i cui proprietari si aspettavano un qualche ristoro in termini di indennizzo.

I primi soccorsi erano stati assicurati dal Genio Civile di Reggio Cal.; così come l’istruttoria delle pratiche nascenti per la cantierizzazione successiva e annesse richieste al Ministero competente dei relativi finanziamenti furono redatte e perfezionate tecnicamente a cura del medesimo Ufficio.

Incombevano poi i servizi primari, idrico, fognario, elettrico, in particolare nell’area più gravemente danneggiata, che rasentavano un altissimo livello di fragilità bisognevole di continui interventi.

La Giunta comunale pur consapevole e validamente assistita dall’ottimo Segretario comunale Dr. Domenico Lo Cascio, uomo di intenso scrupolo e di elevata professionalità manageriale, ai primi incalzanti attacchi delle opposizioni cominciò a dare segnali di debolezza e scollamento per cui vennero subito alla luce le prime falle di natura politica per alcune smagliature apertesi all’interno della maggioranza.

Una sera, sul tardi, il Generale telefonò a casa mia. Era la prima volta che succedeva. Mi propose di incontrarlo a quattr’occhi, in un’ora pomeridiana, fuori dalla sede comunale, in località Ostello S.Trada, per parlarmi di fatti importanti e urgenti.

Appena ci siamo trovati difronte, senza preamboli né giri di parole, mi disse che aveva deciso di aprire la Giunta ai socialisti e che avrebbe attuato tale disegno se avesse avuto collaborazione il più presto possibile. Lì per lì rimasi interdetto. Ripreso fiato, tanto mi era sembrata sorprendente la sua affermazione, ho avuto la forza di chiedere: Generale avete parlato col Prof. Scordo? Lui che ne pensa? Aggiunsi, consapevole dell’opposizione di principio ad un’ipotesi simile riconducibile al leggendario intendere del cattolicissimo Vice Sindaco allergico alle sinistre.

Non intendo affatto, a questo punto, annoiare il lettore col raccontare passaggi e particolari di quella inimitabile operazione politica dell’ingresso dei socialisti nella Giunta comunale di Bagnara, completata con successo dal Gen. De Leo, convintamente sostenuta dal Prof. Tommaso Scordo, che ha lasciato come di stucco il comune intero, tutte le comunità vicine e le varie Segreterie.

I due stretti amici della “vecchia guardia”, il Generale, contrario all’ideologia socialista per opinione, e il Prof. avversario per fede, avevano squarciato un sipario politico, quello dell’aprire le porte dell’Amministrazione comunale al Partito Socialista, che nessun altro attore politico, magari più abile e consumato nell’arte del tessere rapporti aveva saputo fare, stante anche a suo favore una più ampia corrente nazionale che dettava ormai ovunque l’adozione di una formula omologata.

Così, quasi a sorpresa e nell’incredulità generale, il Consiglio Comunale di Bagnara, con separate votazioni segrete, votò prima per l’accettazione delle dimissioni dell’assessore uscente, indi per l’elezione dell’assessore entrante nella persona dell’Avv. Agatino Caratozzolo del P.S.I.

Si era intorno all’anno 1970, poco giù o su di lì, e il Generale , con stretto riferimento alla realtà locale di quei tempi considerata in relazione al contesto che la rappresentava, aveva condotto a conclusione un’operazione che lo ha additato all’intera Provincia reggina, esportando il suo agire politico anche sul più ampio piano regionale, dove la “novità” venne accolta con gradita sorpresa e interesse in quanto proveniente dal “Comune anomalo” notoriamente conosciuto come “caso a sé”, assopito dolcemente nell’aura beata del suo fortino clerical-democristiano.

Ma la conclusione su l’elezione del nuovo assessore, seppur chiara e soddisfacente sul piano dei numeri non lasciò appagati soprattutto De Leo e Scordo, i quali avevano sperato fino alla fine in un sbocco relazionale più omogeneo e organico al disegno che inizialmente l’aveva ispirato e guidato.

Il gruppo socialista era stato compatto, fortemente solidale e aderente alle disposizioni impartite dal suo Capogruppo, sebbene tutt’intorno, nel Consiglio, la tensione in alcuni momenti, sembrava tagliarsi col classico coltello.

Oggi le condizioni generali e ambientali del nostro Comune non sono più quelle, sebbene il quadro di fondo nelle sue linee essenziali rimane invariato a quello di allora. Le competizioni elettorali che si celebrano ovunque, nemmeno più con cadenza regolare, sembrano ridotte a onerose macchine rotative che sfornano in continuo gli stessi prodotti, incartati ahimè sempre alla stessa maniera.

Col voto bisogna dimostrare di sapere innanzitutto indicare vie nuove per immettere aria e idee nuove tali da spingere sempre più avanti il paese, strappandolo dagli incagli che lo fanno rimanere ostinatamente fermo al punto di prima.

L’incaglio principale e più deleterio vivo e attivo a Bagnara da più di settant’anni, territorio ampio e morfologicamente anche variegato, è il tabù ostinato sul ricambio territoriale della carica di Sindaco che inceppa i meccanismi e non funziona più, mettendo in crisi l’intero sistema amministrativo. Urge pertanto modificare la ingessata geometria dei ruoli. Quella vigente va dichiarata ufficialmente superata per una comunità cresciuta e diversa. Lo strappo secco deve darlo, gioco forza, la parte di paese che detiene il più ampio pacchetto elettorale. Nell’esclusivo proprio diretto interesse.

Continuare a sprecare inutilmente ancora il tempo nell’idea che tanto la giostra gira lo stesso è un errore madornale ed autolesivo. I cambiamenti importanti in politica si fanno col coraggio, con le rinunce e al tempo giusto, come ha dimostrato di saper fare, più di mezzo secolo fa, il magnifico duo De Leo-Scordo, rompendo con le incrostazioni e i pregiudizi che tenevano incollato il Comune alla solita immutabile formula.

Le consultazioni comunali da svolgere nel 2022 dovranno risolvere, non rinviare, l’annoso problema gravante sull’intera comunità.

p.s. - Quanto qui ho riferito e scritto sul Gen. Candeloro De Leo, più volte Sindaco di Bagnara, mi è stato consegnato direttamente dall’interessato in conversazioni avvenute molti anni dopo, negli anni 80, nella sua abitazione di via Gen. Porpora, angolo via G. Garibaldi. Sia lui che io ormai lontani dai banchi del Consiglio ci incontravamo con visite di cortesia che io rendevo a lui d’estate in vacanza, che mi comunicava essere a Bagnara, facendomi chiaramente intendere di gradire la chiacchierata con me.