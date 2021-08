BAGNARA È uscito “Le luci del mondo nuovo,” il nono libro di Vincenzo Laurendi

1 1 le luci del mondo nuovo 18082021Il cerchio, iniziato nel 2017, si chiude quest’anno. La trilogia iniziata nel 2013 con la scrittura, culminata con la pubblicazione di “Le Luci della Terra del caos” e del prequel “L’epoca del buio ” nel 2019, dopo 8 lunghi anni, trova la sua conclusione con “Le luci del mondo nuovo,” che già dal titolo fa capire quanto lo stile cambi, da distopico a utopico. Finalmente scopriremo chi sia la ragazzina, misteriosa viaggiatrice del tempo, che ha deciso di ripercorrere le imprese di Daphne Kallistos, la “Grande eroina,” soprannominata “La fenice rossa”.

Dopo la caduta dei Potenti, avvenuta grazie alla combattente dalle origini greche e al suo Juri, perito a pochi attimi dalla Liberazione, il mondo è totalmente cambiato, e in meglio, anche se ancora fatica a risollevarsi. Ma un nuovo, imprevisto pericolo minaccia la pace globale, e sarà la Fenice rossa, quasi vent’anni dopo, a dover tornare in campo per combattere. Daphne ha però un nuovo alleato: il figlio, Juri jr., voglioso di essere un eroe come il padre. Il volume è disponibile su Amazon in formato digitale e cartaceo all’indirizzo

https://www.amazon.it/dp/B09BY275MP

oppure contattando direttamente l’autore. Al più presto, verrà fatta la “presentazione virtuale” in diretta su Costaviolanews.it