Allo “Scilla Jazz Festival” il tributo a Battisti dei “6 in jazz”

6 in jazz 8Ultimo appuntamento della rassegna con Paname e Gabriele Mitelli al Castello Ruffo il 13 agosto

Il pubblico della V edizione dello Scilla Jazz Festival ha partecipato con entusiasmo al concerto del gruppo campano “6 in jazz” che con il suo “Tributo a Lucio Battisti” ha reso un omaggio alla musica del grande cantautore.

La serata si è aperta con il premio conferito dallo SJF all’amministrazione comunale per l’impegno profuso a favore della cultura, un volume edito da Laruffa Editore dal titolo “Sull’orlo dell’invisibile. Il sublime nella Calabria dei viaggiatori” di Raffaele Gaetano. A ritirarlo sul palco l’Assessore alla cultura Maria Gattuso, che ha rinnovato l’impegno per il futuro del festival, assicurando la volontà di puntare su questo evento che costituisce uno degli eventi storicizzati della città di Scilla e che ambisce a divenire un punto di riferimento per gli amanti del jazz non solo in un contesto locale ma anche nazionale e internazionale.

Anche al gruppo di musicisti campani è stato consegnato un omaggio da parte dello SJF, un volume dedicato al mito, molto presente anche nelle esperienze artistiche dei sei jazzisti.

Sono Sandro Deidda (al sax tenore e soprano), Alessandro Castiglione (alla chitarra), Guglielmo Guglielmi (al pianoforte), Pierpaolo Bisogno (al vibrafono, al vibrandoneon e alle percussioni), Giuseppe La Pusata (alla batteria) e il maestro Aldo Vigorito (al contrabasso) che ripropongono in chiave jazz la tradizione musicale italiana dell’artista più amato dal grande pubblico.

Il pubblico ha partecipato, intonando con la voce e le parole, i momenti in cui i musicisti seguivano le melodie originali delle canzoni e si è lasciato coinvolgere durante le parentesi di improvvisazione del gruppo che ha portato sul palco brani come: “Con il nastro rosa”, “Prendila così”, “Emozioni”, “Si viaggiare”, “I giardini di marzo”, “Amarsi un po’”.

I “6 in jazz” concludono la serata di questo lungo viaggio battistiano con un rientro sul palco per il bis richiesto dal piazza ancora pienissima e che assume la forma sonora de “Il mio canto libero”, un brano che, come sottolineato da Daidda, non può che essere la conclusione più esatta dopo un così lungo periodo in cui siamo tutti stati privati delle libertà che davamo per scontate.

L’ultimo appuntamento della V edizione dello Scilla Jazz Festival sarà il 13 agosto al Castello Ruffo e si svilupperà in due momenti, il primo dedicato alla Chanson Francaise alle 22, seguito dalla performance di Gabriele Mitelli Solo, alle 23, che non sarà un concerto e neanche una performance ma l’occupazione di uno spazio fisico ed emotivo, il tentativo di ricreare la propria intimità e raccontare la propria storia tramite il suono, il rumore, cercando di ritrovare il proprio essere nel contatto diretto con le persone.