BAGNARA CALABRA Mimmo Nunnari: l’intellettuale mediterraneo che ha conquistato il pubblico della Biblioteca

Mimmo Nunnari - Roberta MacrìMimmo Nunnari ha incantato il pubblico della Biblioteca comunale regalando la magia di una notte mediterranea. Partendo da suo ultimo libro“Elogio della Bassitalia”il giornalista ha esaminato in maniera lucida e obiettiva la questione Meridionale e il ruolo strategico che esso ricopre nell’area mediterranea, in un mare conteso e falsamente ripudiato.

“Elogio della Bassitalia” nasce come provocazione e racconta come il Sud sia esempio di uno sviluppo diseguale, da sempre considerato la zona da sacrificare. Questo Sud, forte della propria storia, intrisa di cultura, bellezza e presenze importanti, potrebbe rappresentare il ponte dell’Italia per l’Europa.

Occorre riorganizzare la speranza italiana in un’ottica meridionale, ricostruire il tessuto sociale raccogliere i cocci lasciati da uno Stato assente e ripartire investendo proprio sul Meridione: il Sud deve investire su se stesso. Per questo è necessario superare rancori e vecchie ferite,poiché solo attraverso la riconciliazione tra Nord e Sud l’Italia potrà conquistare il passaporto per il futuro. (Red)