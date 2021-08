BAGNARA CALABRA Al "Fermi" stasera l'inaugurazione della mostra "I Colori della Divina Commedia"

I colori della divina commedia -Gli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra, per la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ricordano il “Sommo Poeta” con una mostra grafica di disegni che raccontano la Divina Commedia.

Ispirandosi alle terzine dell'autore ma anche alle storiche illustrazioni di Gustave Doré, William Blake e Sandro Botticelli, gli alunni hanno realizzato una propria e innovativa interpretazione utilizzando la tecnica del chiaroscuro e quella degli acquerelli. Iniziato durante l'anno scolastico in modalità DAD e conclusosi nel mese di luglio durante la Summer School all’interno di un progetto di promozione della consapevolezza culturale in ambito artistico, il corso intitolato “I colori della Divina Commedia” ha dato agli studenti del Fermi un'opportunità di confronto e di dialogo su una tematica affascinante quale la rappresentazione delle tre cantiche dantesche dove incubi, angosce ed estasi fanno da protagonisti. Questo percorso molto suggestivo, perché condurrà il visitatore dalle tenebre infernali alla luce paradisiaca, culminerà nell'esposizione delle opere degli alunni allestita nei locali del Liceo e sarà un momento di incontro sociale e di scambio culturale. L’I.I.S. FERMI ha il piacere di invitare tutta la cittadinanza all'inaugurazione della mostra artistica "I Colori della Divina Commedia" che si terrà venerdì 6 agosto alle ore 21:30 per seguire, come dice Dante, virtute e canoscenza.

I colori della divina commedia