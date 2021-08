Grande successo per il blues di Vincenzo Tropepe alla V edizione dello “Scilla Jazz Festival”

tropepeProssimo appuntamento con Carmine Torchia ed Ettore Castagna il 5 agosto

L’energia del blues di Vincenzo Tropepe ha coinvolto una Piazza San Rocco al gran completo nella seconda serata blues della V edizione dello “Scilla Jazz Festival”, entusiasmando un pubblico attento che non ha concesso al bluesman di lasciare il palco se non a tardissima ora e dopo la richiesta di numerosi “bis”.

Tropepe ha raccontato il blues non solo attraverso le note dei suoi strumenti ma anche grazie alle storie e agli aneddoti che hanno colorato il percorso intrigante tra le stagioni e i luoghi del blues.

Il pubblico ha scoperto così storie come quella di “Skip” James che si rese ispiratore delle grandi personalità del blues americano con un sound nuovo e originale, che Tropepe ha magnificamente riproposto nel brano “Devil got my woman”.

Ad ogni cambio di strumento l’artista ha impresso alla serata un’atmosfera differente, quando ad esempio ha imbracciato la sua chitarra resofonica ha trascinato davvero il pubblico in una juke joint, le baracche dove gli afroamericani del sud suonavano la propria musica, la “musica del diavolo”.

Con la sua voce profonda e limpida allo stesso tempo, Tropepe ha, dunque, accompagnato i presenti nel suo “My Own Journey”, un viaggio di esplorazione attraverso tutte le declinazioni del blues, dal gospel all’Illinois blues, dal southern blues sino al Rock and Roll, passando per i suoi pezzi personali e appassionanti come “People burning”.

Il viaggio si è concluso con brani che hanno fatto sognare il pubblico come “Vincent”, ma anche il celebre “The power of love” che ha fatto alzare tutti dalle sedie per ballare un’ultima volta sotto il palco del blues man più blues della Calabria.

Il prossimo appuntamento con lo Scilla Jazz Festival sarà in collaborazione con una tappa del “Derive Festival”, in Piazza San Rocco il 5 agosto alle 22,30 si esibiranno con chitarra, voce e strumenti etnici e popolari, Carmine Torchia & Ettore Castagna.