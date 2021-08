Grande successo per l’apertura della V edizione dello “Scilla Jazz Festival”

vincenzo tropepeDopo l’entusiasmante blues di Michele Biondi Trio per il primo degli eventi collaterali del festival. Pronto Vincenzo Tropepe per il concerto blues del 3 agosto

Ha aperto con la musica di Michele Biondi Trio la V edizione dello “Scilla Jazz Festival”, la performance e la verve del gruppo ha entusiasmato il pubblico di Piazza San Rocco con la trascinante personalità del cantante e songwriter, il ritmo incalzante della batteria di Edoardo Vannozzi e l’esperienza di Marco Bachi, storico batterista della Bandabardò.

Un viaggio emozionante tra la musica del Mississippi che si snoda tra le note del country blues e ha regalato agli spettatori brani come “No friends” per coloro che credono di non avere amici o “Joy” che nella costante contraddizione del blues ci invita a godere in pieno delle gioie della vita.

La band ha proposto per il festival anche alcuni brani inediti e ha chiuso la serata con l’entusiasmo del blues vestito di rock and roll che ha lasciato il pubblico entusiasta e pronto per il prossimo evento.

Si continua con il blues che il 3 agosto sarà portato sul palco da Vincenzo Tropepe che condurrà nel suo “My Own Journey”, un’esplorazione nella musica a ritroso nel tempo sino alle origini del blues e nei grandi eventi che hanno punteggiato la storia americana del secolo scorso.

Un treno di musica che attraversa tutte le stagioni del blue passando per il Southern Rock e la Psichedelia degli anni 60/70 per arrivare in Piazza San Rocco alle 22,30.

Questo grande viaggio, ricco di suggestioni tradotte in musica, poesia, aneddoti e altre storie sarà una tortuosa avventura tra il Grand Canyon e la Carolina del Nord, un percorso intrigante che narrerà di una terra piena di contraddizioni ma allo stesso tempo meravigliosa, varia e perché no, anche fantastica.

Il Blues man più blues della Calabria approda allo SJF. Seguirà una collaborazione tra SJF e il Derive Festival con Carmine Torchia & Ettore Castagna che suoneranno con chitarre e strumenti etnici popolari, portando il cantautorato italiano ancora una volta in Piazza San Rocco il 5 agosto alle 22, 30.

--------------------------------------------------------

ScillaJazzFestival

“My Own Journey” di Vincenzo Tropepe

Il progetto “My OwnJourney” vuole essere un viaggio musicale e nello stesso tempo storico culturale, da dove la musica, il Blues, ebbe inizio. Come in un treno a vapore, dal Sud al Nord e da Est a Ovest degli Stati Uniti d’America viaggiando attraverso i racconti di questa terra così immensa e così piena di storia. Partendo dai grandi del Blues, Robert Johnson, Skip James, Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Blind Willie Mctell e tanti altri, fino ad arrivare ai giorni nostri attraversando tutte, o quasi tutte, le stazioni ferroviarie, toccando anche il Southern Rock e la Psichedelia degli anni 60/70. Infatti nel viaggio incontreremo la musica degli Allman Brothers, Tim Buckley, LynyrdSkynyrd, Bob Dylan, Grateful Dead fino a Ryan Adams, Wilco, Ryan Bingham e tanti altri.

Un grande viaggio con elementi importanti che raccontano l'America degli ultimi cento anni, dalla California a New York, dal Kentucky all’Oklahoma con filmati e registrazioni rare fatte durante manifestazioni dei giovani che urlavano contro Nixon ma anche le proteste giovanili contro l'uso indiscriminato delle armi e le stragi nelle scuole, passando per i minatori in sciopero in Virginia e gli studenti nativi americani che rivendicano terra e scuola in Colorado. Naturalmente, senza tralasciare il periodo della Seconda Guerra Mondiale e in conflitto in Vietnam, dove tantissimi artisti hanno tratto ispirazione per scrivere delle canzoni bellissime ed il periodo beat, appunto la Beat Generation, dove scrittori e poeti del calibro di Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Lawrence Ferlinghetti e molti altri, ci hanno lasciato un patrimonio indiscutibilmente vasto e prezioso allo stesso tempo. “Il Grande Viaggio”, pieno di suggestioni raccontate in musica, poesie, aneddoti e tante altre storie, un viaggio piacevole ma allo stesso tempo tortuoso tra il Gran Canyon e le praterie della Carolina del Nord, un'avventura intrigante che narra di una terra piena di contraddizioni ma allo stesso tempo meravigliosa, varia e sotto un certo aspetto…fantastica.

Bio Vincenzo Tropepe

Sin da piccolo hocapitoche la musica mi avrebbe accompagnato nella vita: e così è stato. Il mio primo strumento fu una chitarra autocostruita, il classico pezzo di legno (SOLIDBODY) con le corde in ferro filato, avevoappenasette anni.

Il primo approccio con una chitarra vera (credo avessidieci anni) fu quando a causa di una febbre un mioamico non ha potutosuonare la famigerata “Novena di Natale” così mi insegnaronoiclassici quattro accordi e via: fu un successo, ricordo di aver guadagnato un sacco di soldi.

Musicalmente parlando sonocresciutoascoltandotutt’altrogenereche blues. Grazie al miocaroamicoLelloBarillàfuiindirizzatoall’ascolto di musicaveramentestraordinariacheancoraoggiascolto con piacere.

I dischiche mi regalòLelloerano: Dali’s Car, gruppoformato da Peter Murphy dei Bauhaus, Orange Juice e Boomtown Rats di Bob Geldolf. All’epocaascoltavo di buongrado Throbbing Gristle, Joy Division, Alan Vega, T-Rex, Clock DVA, Television etc. etc. In quegli anni trascorsi un breve periodo a LONDRA (era una meta obbligata per chi ascoltavaquelgenere di musica).

La prima esperienza di gruppo fu nell’89 quando, grazie a CorradoCosoletoche mi vendette il mio primo basso elettrico (credo chegrazie a luihointrapresol’esperienza musicale), formammo di DIRTY MAGAZINE dove io suonavo il basso e cantavo.

A quell’epoca la scena era in fermentoanchedallenostre parti, mi ricordodegli X-RATED SEQUENCE dove appunto “militava” Giancarlo Alessi nostro attualebatterista. Le band siscioglievano e se ne riformavanoaltrecosìvelocementeche non facevi in tempo a stabilire un genere o almenoadavere una propria identità.

Subito dopo il progetto Dirty Magazine formammonuove band i DREADFUL SIGHT e subito dopo gli STONED.

Quest’ultimaformazione (suonavamo punk), oserei dire “mitica”, ci fecevarcarel’oceanoinfatti dopo aver fatto da spallaagli “Overlord” (formazionecapitolina di R’n’R) in un locale reggino (fu un verodisastro), andammo a suonare a Catania in un locale straordinario: il Macumba. La band era cosìformata: io alla chitarra, Sergio Pochieroallabatteria (non ne avevamaisuonato una prima di allora) e Alfonso Calcaterra al “MIO” basso.

In quelperiodofuichiamato a suonare il basso in una band di Reggio Calabria LOST IN THE BUSH ricordoancoraallafacoltà di Architettura di Reggio un’esperienza da LSD.

Dalloscioglimentodegli Stoned e purtroppodegli X-Rated sicreò una band alquantoparticolare, allabatteriac’era Roberto, il fratello di Giancarlo (una macchinaperfetta) ci chiamavamo MUGWUMPS nomepreso da un romanzo di William Burroughs. Dopo qualche anno ancoranuove band: ELECTRIC WHEEL CHAIR col mitico Paolo Pellegrino.

Gli anni passavano ed ibollentispiritisiaffievolivanocosìtrovairequie in uno “storico” gruppo di etno music i RE NILIU. Nei Re Niliusuonavo il basso (Rickenbacker 4001 Stereo) e ciancianellevarie, forsel’esperienzapiùbella e piùcompleta è stataquesta, duròpiù di dieci anni. Con questaformazionehoavuto la possibilità di girarel’Italia e la Germania partecipandonel ‘94 al WOMEX organizzatodalla Real World di Peter Gabriel.

Comunquetornando un po’ indietro, dopo la parentesi dark cominciaiadappassionarmiallamusica anni 60/70 quindi Led Zeppelin, Hendrix ma eroancheinteressatoalla scena West Coast americana (Dream Syndacate, Green on Red etc etc.) ed ancheaglistrumenti (che fu la miarovina).

La mia prima chitarra elettrica fu una Gibson SG standard cheancoraposseggo, dopo di quellapartìcosì la miapiùgrandepassione: le chitarre “vintage” ahimèoggi ne hoparecchieche a giro facciovibrarenei concerti. Pian piano mi appassionai al generecheoggipiacevolmentesuono: il BLUES.

Quelloche mi piace del blues è la magiachec’è dentro, tutta la suastoria, il blues se non lo sentinell’animarischi di suonare per ore ed ore la stessacosa ma se c’èl’hai dentro tisentilievitare solo suonando una nota.

Una breve storiahannoavutoiJerapotamo Delta Blues band di Rock Blues.

Oggisuono con i Walking Trees e, oltre a divertirmitantissimo, ho stretto con ognuno di loroun’amiciziafraternapoichèormaisuoniamoinsieme dal ‘93