Parte la fase del voto popolare del premio Mia Martini 2021

Attraverso il sito del premio www.premiomiamartini.it dal 1 al 13 agosto potranno essere ascoltati i brani e votati, per la sezione Nuove Proposte, mentre dal 15 al 20 agosto saranno di scena i piccoli della sezione Una Voce per Mimì. Il regolamento ufficiale del voto popolare presentato dal patron del premio, il regista Nino Romeo prevede: il passaggio alla fase conclusiva per le nuove proposte, 22 artisti (n. 6 tramite il voto popolare, n. 16 tramite la scelta dalla commissione artistica). Per la sezione “Una Voce per Minì” saranno ammessi in 4 ( n.1 attraverso il voto popolare, n.3 dalla commissione artistica). E’ possibile esprimere dallo stesso indirizzo IP un voto ogni ora nei post dedicati al voto esclusivamente sul sito ufficiale del premio.Gli ammessi per la sezione “Nuove proposte” saranno comunicati attraverso Radio Medua alle ore 09,30 di domenica 15 agosto, mentre per la sezione “Una Voce per Mimì”, domenica 22 agosto. “A distanza di tanti anni” afferma il regista Romeo “il premio Mia Martini, continua ad essere il punto di riferimento di tanti giovani artisti, con grande voglia di donarsi al grande pubblico, attraverso il canto”. Da ben XXVII anni, il Premio Mia Martini richiama l’attenzione verso la Calabria madreterra della indimenticabile Mia.