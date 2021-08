BAGNARA CALABRA Sara Centofanti è Miss Sirena della Costa Viola

Sara Centofanti Nella splendida cornice di Piazza Matteotti Sara ha ricevuto la fascia da Marika Bombelli. E' Sara Centofanti 17 anni reggina, Miss Sirena della Costa Viola. Studia grafica e fotografia, gli piace ballare e adora leggere. Nel tempo libero gioca a basket, ed ha un sogno, quello di entrare nel mondo della moda.

Soddisfatto Pierfrancesco Zoccali imprenditore bagnarese e titolare dell'Agenzia WGT Solution che ha organizzato l'evento. "Si è appena conclusa una grande edizione di Miss Sirena della Costaviola - ha dichiarato a fine manifestazione - tornata in grande stile a irrompere nell’estate Bagnarese in un tripudio di bellezza, colori e musica. Dietro questa serata ci sono oltre tre mesi di lavoro da parte del nostro staff che si è speso fino all’ultimo per la buona riuscita dell’evento Noi crediamo in quello che facciamo e il successo di questa edizione non può essere un punto di arrivo, bensì di partenza per poter tornare a offrire bellezza e spettacolo sulle nostre meravigliose coste Congratulazioni a Sara Centofanti neo eletta Miss Sirena della Costa Viola 2021, ma più in assoluto congratulazioni a tutte le ragazze che hanno partecipato, per lo spirito con cui hanno vissuto gli ultimi quindici giorni meritano tutte un plauso e sono tutte vincitrici!

