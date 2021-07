Estate in Biblioteca 2021: presentata “Odon”, opera prima di Simona Mileto

Foto presentazione libroSi è svolto lo scorso 29 luglio, nello spazio all’aperto antistante la Biblioteca Comunale “Iracà-Lopresto” di Bagnara Calabra, il quinto appuntamento della rassegna “Estate in Biblioteca 2021”, nella fattispecie la presentazione del libro “Odon” (Amazon edizioni), opera prima della scrittrice polistenese Simona Mileto.

A fare gli onori di casa è stata Tina Maceri, presidente del consiglio comunale della cittadina tirrenica, la quale ha introdotto le tematiche salienti della pubblicazione, un intreccio fra fantasy e romanzo di formazione.

Amalia Papasidero, blogger, ha poi intervistato l’autrice, evidenziando le peculiarità di “Odon”, prima tappa di una saga in cui la protagonista compie un viaggio fra l’Olimpo e la Terra, in un mondo popolato da demoni, semidei esoprattutto dai numi del pantheon greco. Fra una domanda e l’altra non è altre mancato lo spazio per le letture dal vivo tratte dall’opera e curate daGianluca Sapio, insegnante.

Tanti i contenuti emersi nel corso della serata, primo fra tutti l’usus scribendi di Simona Mileto: un connubio fra passione e ricerca, in grado di esorcizzare anche gli imprevisti della vita attraverso un impegno quotidiano fatto di volontariato: l’autrice, infatti, oltre ad essere un membro attivo dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, presiede “Arte che parla”, sodalizio culturale che si occupa di valorizzare, specie a beneficio dei giovanissimi, l’arte, la lettura e la scrittura creativa.

Red