SCILLA Sul lungomare... si regalano poesie! L’iniziativa dello scrittore Oreste Kessel Pace

Oreste Kessel Pace e la macchina da scrivereLo scorso fine settimana lo scrittore palmese Oreste Kessel Pace ha dato vita a una curiosa iniziativa: in compagnia della sua immancabile macchina da scrivere vintage e di alcuni libri, Pace si è seduto nella piazzetta antistante la Chiesa dello Spirito Santo e, dopo aver posizionato un cartello con su scritto “Qui si regalano poesie”,ispirato dall’atmosfera mitologica di Scilla, ha iniziato a dattilografare componimenti inediti da regalare ai passanti che si avvicinavano incuriositi per scattare foto e fargli i complimenti per la lodevole iniziativa.

Visto il successo riscontrato, non è da escludere che lo scrittore faccia diventare questo un appuntamento fisso, complice anche il grande afflusso di turisti che caratterizza la cittadina della Costa Viola in questo periodo.

Pasqualina Ciccone